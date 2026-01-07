Stiže na Netfliks za 9 dana i već obećava: Ben Aflek i Met Dejmon zvijezde u novom napetom trileru

Dugogodišnje partnerstvo Bena Afleka i Meta Dejmona nastavlja se i ove godine kroz novi, uzbudljiv projekat. Netflix je objavio prvi zvanični trailer za film „The Rip“, napeti akcioni triler čija je radnja smještena u Majamiju.

Ben Aflek i Met Dejmon u filmu tumače dvojicu policajaca koji otkrivaju milione dolara povezane s kartelom, ali se ne mogu složiti oko toga šta da urade s pronađenim novcem.

Dugo iščekivani triler okupio je i niz drugih poznatih imena. Među glumačkom postavom su Tejana Tejlor, koja je nedavno igrala uz Leonarda Dikaprija u filmu „Jedna bitka za drugom“, zatim Stiven Jun, Saša Kale, Katalina Sandino Moreno, Skot Adkins i Kajl Čendler.

Režiju filma „The Rip“ potpisuje Džo Karnahan, koji je ujedno i autor scenarija, nastalog u saradnji s Majklom Mekgrejlom. Karnahan je ranije radio na seriji The Blacklist, a prošle godine režirao je film Shadow Force, u kojem glavne uloge tumače Omar Si i Keri Vošington.

O čemu je riječ?

Ben Aflek glumi detektiva narednika Džej Di Birna, dok je Met Dejmon u ulozi policijskog poručnika Dejna Dumarsa. Birn i Dumars su dugogodišnji prijatelji, ali njihovo prijateljstvo dolazi na ozbiljan test kada u kući u kojoj kartel krije drogu pronađu više od 20 miliona dolara.

Dok se sukobljavaju oko toga šta da urade s novcem i drogom, shvataju da je riječ o imovini izuzetno opasnih ljudi, spremnih na sve kako bi povratili svoj novac. To pokreće niz napetih potjera i obračuna vatrenim oružjem, uz izuzetno visoke uloge.

Film „The Rip“ stiže ekskluzivno na Netflix 16. januara.