"Novo lice" holivudskog zavodnika usijalo mreže: Sada je konačno otkrio istinu

Bredli Kuper je dospio u centar pažnje nakon što se pojavio sa “novim licem”, a sada je riješio i da se oglasi, pa razjasni o čemu se tačno radi.

Holivudski glumac Bredli Kuper nedavno je sve šokirao svojim “novim izgledom” i glasine su se ubrzo proširile. Ljudi su imali različite komentare, neki su tvrdili kako je radio blefaroplastiku (operaciju kapaka), dok su drugi ipak mislili da je sve zbog šminke i svjetlosti.

Ipak, kada je došla vijest o tome kako je glumac zaprosio svoju djevojku Điđi Hadid, ubrzo su svi zaboravili na plastične operacije, bar privremeno.

Kako bi konačno razjasnio misteriju o svojim operacijama, Kuper je razgovarao na tu temu u jednom podkastu i otkrio istinu.

- Da, ljudi mi stalno prilaze i to komentarišu, kažu kako izgledam dobro, ali to o operacijama je ludo skroz. Cijela ta situacija mi je apsurdna - rekao je Bredli.