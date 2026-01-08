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CENTAR PAŽNJE

"Novo lice" holivudskog zavodnika usijalo mreže: Sada je konačno otkrio istinu

Kako bi konačno razjasnio misteriju o svojim operacijama, Kuper je razgovarao na tu temu u jednom podkastu i otkrio istinu

Bredli Kuper - Avaz
Bredli Kuper - Avaz
Bredli Kuper - Avaz
Bredli Kuper - Avaz
Bredli Kuper - Avaz
E. A.

8.1.2026

Bredli Kuper je dospio u centar pažnje nakon što se pojavio sa “novim licem”, a sada je riješio i da se oglasi, pa razjasni o čemu se tačno radi.

Holivudski glumac Bredli Kuper nedavno je sve šokirao svojim “novim izgledom” i glasine su se ubrzo proširile. Ljudi su imali različite komentare, neki su tvrdili kako je radio blefaroplastiku (operaciju kapaka), dok su drugi ipak mislili da je sve zbog šminke i svjetlosti.

Ipak, kada je došla vijest o tome kako je glumac zaprosio svoju djevojku Điđi Hadid, ubrzo su svi zaboravili na plastične operacije, bar privremeno.

Kako bi konačno razjasnio misteriju o svojim operacijama, Kuper je razgovarao na tu temu u jednom podkastu i otkrio istinu.

- Da, ljudi mi stalno prilaze i to komentarišu, kažu kako izgledam dobro, ali to o operacijama je ludo skroz. Cijela ta situacija mi je apsurdna - rekao je Bredli.

Bez obzira na to što je glumac ipak demantovao glasine, Kuper je zaintrigirao sve na jednom od posljednjih događaja, a ljudi su pričali da im je čak i neprepoznatljiv.

"Šta je to u Holivudu, svi izlgedaju drugačije”, “Ne prepoznajem ga”, “Liči na Čarlija Šina”, “Ovo je neki dvojnik Bredlija Kupera“, bili su samo neki od komentara.

# BREDLI KUPER
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