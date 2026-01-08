Sin Sare Džesike Parker prvi put na crvenom tepihu: Krila ga od javnosti 23 godine

Sin Sare Džesike Parker, Džejms Vilki Broderik, uprkos ogromnoj popularnosti koju njegova majka uživa, djetinjstvo je proveo daleko od očiju javnosti.

Budući da je i njegov otac, Metju Broderik, glumac, odrastao je u svijetu okruženom filmom i medijima.

Ipak, i pored toga, roditelji su se trudili da mu obezbijede normalno odrastanje, daleko od svijetla reflektora.

To je razlog što se sin Sare Džesike Parker do sada rijetko pojavljivao pred kamerama. Jedna od rijetkih prilika bila je i promocija novog filma prošle godine.

Imajući sve to u vidu ne čudi što je javnost ostala zatečena kada je sin Sare Džesike Parker zakoračio na čuveni tepih, u društvu slavnih roditelja. Njih troje zajedno su došli na prestižni događaj Golden Eve koji je održan uoči dodjele Zlatnih globusa.