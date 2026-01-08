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HOLIVUDSKA GLUMICA

Sin Sare Džesike Parker prvi put na crvenom tepihu: Krila ga od javnosti 23 godine

Ipak, i pored toga, roditelji su se trudili da mu obezbijede normalno odrastanje, daleko od svijetla reflektora

Sara Džesika Parker - Avaz
Sara Džesika Parker - Avaz
Sara Džesika Parker - Avaz
Sara Džesika Parker - Avaz
Sara Džesika Parker - Avaz
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E. A.

8.1.2026

Sin Sare Džesike Parker, Džejms Vilki Broderik, uprkos ogromnoj popularnosti koju njegova majka uživa, djetinjstvo je proveo daleko od očiju javnosti.

Budući da je i njegov otac, Metju Broderik, glumac, odrastao je u svijetu okruženom filmom i medijima.

Ipak, i pored toga, roditelji su se trudili da mu obezbijede normalno odrastanje, daleko od svijetla reflektora.

To je razlog što se sin Sare Džesike Parker do sada rijetko pojavljivao pred kamerama. Jedna od rijetkih prilika bila je i promocija novog filma prošle godine.

Imajući sve to u vidu ne čudi što je javnost ostala zatečena kada je sin Sare Džesike Parker zakoračio na čuveni tepih, u društvu slavnih roditelja. Njih troje zajedno su došli na prestižni događaj Golden Eve koji je održan uoči dodjele Zlatnih globusa.

Tom prilikom glumici je uručena počasna nagrada Carol Burnett za izvanredan doprinos televiziji na ekranu i izvan njega. Suprug i sin bili su joj najveća podrška u tom, za nju, važnom momentu.

Zajedno su pozirali fotografima, pokazujući da u porodici vlada velika ljubav i bliskost.

Među komentarima najčešće se može pročitati onaj da majka i sin nevjerovatno liče, kao i da je mladić naslijedio njenu bujnu kosu.

# SARAH DŽESIKA
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