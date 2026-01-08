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HOLIVUD

Džulija Roberts prije 36 godina snimila je kultni film, sada priznaje: Ne bih to više mogla

Bilo bi nemoguće glumiti nekoga ko je bio zaista nevin. Pretpostavljam da je to mladost - istakla je

Džulija - Avaz
Džulija Roberts - Avaz
Džulija Roberts - Avaz
Džulija Roberts - Avaz
Džulija Roberts - Avaz
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E. A.

8.1.2026

Džulija Roberts priznala je da danas više ne bi mogla snimiti film Zgodna žena, jer se s godinama promijenila.

- To je nemoguće. Imam previše tereta svijeta u sebi sada da bih mogla lebdjeti u takvom filmu - rekla je.

Objasnila je da više ne može glumiti lik s vrstom nevinosti kakvu je imala Vivian.

- Bilo bi nemoguće glumiti nekoga ko je bio zaista nevin. Pretpostavljam da je to mladost - istakla je.

Govoreći o promjeni društvenog konteksta, istakla je da se način gledanja na filmove s vremenom mijenja.

- Ideje se mijenjaju, društvo se mijenja, a s njima i način na koji gledamo filmove - kaže glumica.

Otkrila je i da je film prvobitno trebao imati mnogo mračniji završetak, ali da je kasnije potpuno promijenjen:

„Hvala Bogu da se raspalo.“

# DŽULIJA ROBERTS
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