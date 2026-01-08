Kad čujete šta se sve dešavalo iza kamere, pogledaćete ga opet: Ovo niste znali o filmu "U stvari ljubav"

Film „U stvari ljubav“ režirao je Ričard Kertis 2003. godine, a prati živote osam parova i njihove ljubavne priče pred Božić u Londonu. Glumačka postava uključuje Hjua Granta, Emu Tompson, Kolina Firta, Lijama Nisona i mnoge druge, a film je postao kultni božićni klasik koji se gleda više puta.

Rouan Atkinson je prvobitno trebao igrati anđela, koji pomaže Hariju da izbjegne aferu, ali je ta ideja kasnije odbačena. Njegova scena sa pakovanjem poklona snimana je u ponoć da bi se izbjegla gužva u tržnom centru.

Strah od namještaja

Bili Bob Tornton je imao strah od antičkog nameštaja, pa su se van kamere glumci šalili, dok je on prihvatio ulogu i bez čitanja scenarija.

Četiri priče su izbačene iz filma, uključujući afrički par tokom gladi, direktorku škole i njenu posvećenost, te dječaka koji snima ljubavnu pjesmu za simpatiju.