Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OMILJENI KOD PUBLIKE

Kad čujete šta se sve dešavalo iza kamere, pogledaćete ga opet: Ovo niste znali o filmu "U stvari ljubav"

Četiri priče su izbačene iz filma, uključujući afrički par tokom gladi

E. A.

8.1.2026

Film „U stvari ljubav“ režirao je Ričard Kertis 2003. godine, a prati živote osam parova i njihove ljubavne priče pred Božić u Londonu. Glumačka postava uključuje Hjua Granta, Emu Tompson, Kolina Firta, Lijama Nisona i mnoge druge, a film je postao kultni božićni klasik koji se gleda više puta.

Rouan Atkinson je prvobitno trebao igrati anđela, koji pomaže Hariju da izbjegne aferu, ali je ta ideja kasnije odbačena. Njegova scena sa pakovanjem poklona snimana je u ponoć da bi se izbjegla gužva u tržnom centru.

Strah od namještaja

Bili Bob Tornton je imao strah od antičkog nameštaja, pa su se van kamere glumci šalili, dok je on prihvatio ulogu i bez čitanja scenarija.

Četiri priče su izbačene iz filma, uključujući afrički par tokom gladi, direktorku škole i njenu posvećenost, te dječaka koji snima ljubavnu pjesmu za simpatiju.

Scena iz filma. Instagram

Kultni poljubac Kolina Firta i plesna scena Hjua Granta pažljivo su osmišljeni i koreografisani – poljubac je planirala konsultantkinja za ljubljenje, dok je Hju Grant u početku oklijevao da pleše, ali je njegova šašava plesna scena postala nezaboravna.

"U stvari ljubav". Instagram

Razlika u godinama između Kire Najtli i Tomasa Brodija-Sangstera bila je samo pet godina, iako su igrali zrelu ljubavnu priču, dok je Tomas igrao Sema u najmlađoj priči filma.

Scena na jezeru

Scena na jezeru Kolina Firta dovela je do povrede jer su glumci morali kleknuti u plitkoj vodi, a on je ugrizen od komaraca.

Lora Lini dobila je ulogu nakon što je Ričard insistirao da želi „nekoga poput nje“, a bubuljica na čelu Kire Najtli sakrivena je šeširom pekara, što je postalo ikonično.

# FILM
# U STVARI LJUBAV
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.