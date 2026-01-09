Fanovi se klade zbog viralne teorije o devetoj epizodi serije "Stranger Things": Uložili milione dolara

Prvog dana 2026. godine emitovane su posljednje epizode serije “Stranger Things”, a nakon uzbudljivog i emotivnog finala, obožavaoci su pokrenuli teorije zavjere. Nakon emitovanja finala serije, na internetu se pojavila teorija nazvana „Conformity Gate“. Nove teorije Prema toj teoriji, Netflix navodno planira da objavi skrivenu devetu epizodu, a fanovi vjeruju da završetak serije nije onakav kakvim se čini na prvi pogled. Suština teorije „Conformity Gate“ leži u tvrdnji da događaji iz posljednje epizode, kao i djelovi pretposljednje, zapravo nisu stvarni, već predstavljaju viziju koju je Majku pokazao Vekna. Iako ova ideja na prvi pogled djeluje nevjerovatno, zagovornici teorije ukazuju na brojne navodne dokaze — od nelogičnosti u zapletu do suptilnih referenci koje, po njihovom mišljenju, povezuju Stranger Things sa filmom Trumanov šou.



Ipak, Netflix je u velikoj mjeri demantovao ovu teoriju. Ključni element „Conformity Gate“ bila je pretpostavka da će Netflixova najava „What’s Next“, zakazana za 7. januar, otkriti postojanje tajne devete epizode, piše LADBible. Do toga, međutim, nije došlo. Najava je prošla bez ikakvog pominjanja nove epizode, što sada ima ozbiljne finansijske posljedice, budući da su se mnogi obožavaoci serije kladili u to da postoji deveta epizoda, a sada bi mogli izgubiti ukupno oko sedam miliona dolara. Na šta su se kladili obožavaoci serije? Razlog za to leži u Polymarketu, neobičnoj platformi za klađenje zasnovanoj na kriptovalutama, na kojoj korisnici mogu da se klade na gotovo sve zamislive događaje. Pored potencijalnog objavljivanja nove epizode Stranger Things, moguće je kladiti se i na to da li će Izrael napasti Iran do kraja mjeseca, ko će biti lider Venecuele na kraju 2026. godine ili da li će u narednim mjesecima doći do prekida rata između Rusije i Ukrajine.

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