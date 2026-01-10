Najpopularniji filmovi decembra 2025: Od spektakularnih nastavaka do hit mjuzikla

Prošli mjesec, decembar 2025, donio je nekoliko filmskih hitova koji su dominirali kino blagajnama i osvojili publiku diljem svijeta. Od spektakularnih nastavaka velikih franšiza do novih mjuzikala, ovaj mjesec bio je bogat filmskim izdanjima koja su osvojila srca gledatelja.

"Avatar: Put Vode"

Iako je premijerno prikazan krajem 2022. godine, "Avatar: Put Vode" Džejmsa Kamerona nastavio je dominirati kino blagajnama i u decembru 2025. godine.

Film je ostao jedan od najgledanijih naslova u kinima, zahvaljujući nevjerojatnim vizualnim efektima, podvodnim akcijama i uzbudljivim scenama koje su oduševile publiku. Globalni prihod filma premašio je 2,2 milijarde dolara, čime je i dalje ostao jedan od najprofitabilnijih filmova svih vremena.