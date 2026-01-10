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OBORILI GLEDANOST

Najpopularniji filmovi decembra 2025: Od spektakularnih nastavaka do hit mjuzikla

Film je ostao jedan od najgledanijih naslova u kinima, zahvaljujući nevjerojatnim vizualnim efektima

Decembar bogat filmskim izdanjima. Platforma X

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

10.1.2026

Prošli mjesec, decembar 2025, donio je nekoliko filmskih hitova koji su dominirali kino blagajnama i osvojili publiku diljem svijeta. Od spektakularnih nastavaka velikih franšiza do novih mjuzikala, ovaj mjesec bio je bogat filmskim izdanjima koja su osvojila srca gledatelja.

 "Avatar: Put Vode" 

Iako je premijerno prikazan krajem 2022. godine, "Avatar: Put Vode" Džejmsa Kamerona nastavio je dominirati kino blagajnama i u decembru 2025. godine. 

Film je ostao jedan od najgledanijih naslova u kinima, zahvaljujući nevjerojatnim vizualnim efektima, podvodnim akcijama i uzbudljivim scenama koje su oduševile publiku. Globalni prihod filma premašio je 2,2 milijarde dolara, čime je i dalje ostao jedan od najprofitabilnijih filmova svih vremena.

Avatar. Instagram

"Igre Gladi: Balada o pticama pjevačima i zmijama" – povratak u poznati svijet

Iako je premijerno prikazan u novembru, "Igre Gladi: Balada o pticama pjevačima i zmijama" nastavilo je oduševljavati publiku u decembru. Ovaj prequel kultne franšize vratio nas u mladost Koriolanusa Sna (Coriolanus Snow), sadašnjeg predsjednika Panema, a priča o njegovim počecima bila je prava poslastica za obožavatelje. 

Film je postigao visoke ocjene od kritičara i publike, a glavnu ulogu odigrao je Tom Blajt (Tom Blyth), čiji je nastup pohvaljen za duboku interpretaciju lika. Film je zauzeo visoke pozicije na box-office listama, a mnogi su ga već proglasili jednim od najuspješnijih filmova godine.

Igre Gladi. Instagram

"Wonka" – muzikal koji je osvojio sve generacije

"Wonka", mjuzikl koji istražuje mlade godine poznatog lika Vili Džona Vonka (Willy Wonka), iz "Čarlija i tvornice čokolade", postao je jedan od najvećih hitova decembra. 

U glavnoj ulozi, Timoti Šalame (Timothée Chalamet) donio je nevjerojatnu energiju ovom filmu, koji je uspješno spojio fantastične vizuale i zaraznu glazbu. 

"Wonka". Instagram

Film je postao omiljen među porodicama i mlađim gledateljima, a pozitivne kritike dolazile su zbog zabavnih elemenata, muzike i općenite šarolike atmosfere. S ocjenom 7,5/10 na IMDb-u, film je bio jedan od najgledanijih naslova mjeseca.
# AVATAR
# WONKA
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