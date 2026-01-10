Najpopularniji filmovi decembra 2025: Od spektakularnih nastavaka do hit mjuzikla

Prošli mjesec, decembar 2025, donio je nekoliko filmskih hitova koji su dominirali kino blagajnama i osvojili publiku diljem svijeta. Od spektakularnih nastavaka velikih franšiza do novih mjuzikala, ovaj mjesec bio je bogat filmskim izdanjima koja su osvojila srca gledatelja.
"Avatar: Put Vode"
Iako je premijerno prikazan krajem 2022. godine, "Avatar: Put Vode" Džejmsa Kamerona nastavio je dominirati kino blagajnama i u decembru 2025. godine.
Film je ostao jedan od najgledanijih naslova u kinima, zahvaljujući nevjerojatnim vizualnim efektima, podvodnim akcijama i uzbudljivim scenama koje su oduševile publiku. Globalni prihod filma premašio je 2,2 milijarde dolara, čime je i dalje ostao jedan od najprofitabilnijih filmova svih vremena.
"Igre Gladi: Balada o pticama pjevačima i zmijama" – povratak u poznati svijet
Iako je premijerno prikazan u novembru, "Igre Gladi: Balada o pticama pjevačima i zmijama" nastavilo je oduševljavati publiku u decembru. Ovaj prequel kultne franšize vratio nas u mladost Koriolanusa Sna (Coriolanus Snow), sadašnjeg predsjednika Panema, a priča o njegovim počecima bila je prava poslastica za obožavatelje.
Film je postigao visoke ocjene od kritičara i publike, a glavnu ulogu odigrao je Tom Blajt (Tom Blyth), čiji je nastup pohvaljen za duboku interpretaciju lika. Film je zauzeo visoke pozicije na box-office listama, a mnogi su ga već proglasili jednim od najuspješnijih filmova godine.
"Wonka" – muzikal koji je osvojio sve generacije
"Wonka", mjuzikl koji istražuje mlade godine poznatog lika Vili Džona Vonka (Willy Wonka), iz "Čarlija i tvornice čokolade", postao je jedan od najvećih hitova decembra.
U glavnoj ulozi, Timoti Šalame (Timothée Chalamet) donio je nevjerojatnu energiju ovom filmu, koji je uspješno spojio fantastične vizuale i zaraznu glazbu.
Film je postao omiljen među porodicama i mlađim gledateljima, a pozitivne kritike dolazile su zbog zabavnih elemenata, muzike i općenite šarolike atmosfere. S ocjenom 7,5/10 na IMDb-u, film je bio jedan od najgledanijih naslova mjeseca.