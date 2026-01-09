Svi detalji nove monodrame i životnih borbi Marijane Mikulić: Kad iskrenost postane snaga

U vremenu kada se od javnih osoba često očekuje dotjerana verzija stvarnosti, Marijana Mikulić izlazi pred publiku bez zaštitne maske. U svojoj novoj monodrami „MARE #žena, majka, glumica“, Mikulić je odlučila vlastiti život – sa svim lomovima, strahovima, humorom i snagom – pretvoriti u umjetnički čin. Premijera je zakazana za 16. januar u Lisinskom, a rasprodana je u svega nekoliko dana, jednako kao i druga izvedba, dok se treća zagrebačka večer ubrzano puni. Nakon toga planirana su i gostovanja u drugim gradovima. Poticaj drugima Emotivno ogoljena i iskrena do kraja, uspješna glumica za „Dnevni avaz“ govori o iznenađujućem odjeku projekta, granicama javne intime, majčinstvu, profesionalnim pauzama i svim životnim borbama. Kada smo je pitali o reakciji publike, priznala je: - Meni se čini da sam ja iznenađena više od svih, svi oko mene se čude meni koja se čudim takvom odjeku. Od prijatelja preko kolega, svi kažu 'pa ljudi vole tvoju iskrenost i autentičnost, očito su te se ljudi i zaželjeli i žele čuti što imaš za reći'. Meni je i dalje sve to nestvarno.

Mikulić: Bez odustajanja . Kazalište Trešnja Mikulić: Bez odustajanja . Kazalište Trešnja

S obzirom na to da je riječ o autobiografskoj monodrami, zanimalo nas je da li je tokom stvaranja postojala granica između terapijskog procesa i čistog umjetničkog stvaranja. - Terapijski proces je više bio tokom nastanka, pisanja, brisanja. A sada želim da sve to moje procesuiranje svega, braka, majčinstva, borbe za samu sebe, dobije oblik jedne kvalitetne predstave koja će drugima biti poticaj, snaga, suza, zagrljaj. Nadam se, predstava o kojoj će razmišljati i nakon što izađu iz kazališta – pojasnila je glumica. Žena i majka Marijana Mikulić je o svim životnim razdobljima uvijek govorila bez zadrške. Pored uspješne karijere, majka je trojice sinova, Ivana, Andrije i Jakova, kojem je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma, a koje odgaja sa suprugom Josipom Mikulićem. U jednom je trenutku potpuno usporila s poslom, a danas otkriva da li je ovo na neki način njen novi profesionalni početak. - 'Mare' je sada i tu, a što će biti nakon toga ne ovisi o meni. Volim ovo što trenutno radim, volim fazu života u kojoj jesam, i uživam u svemu što mi Bog daje bez puno razbijanja glave budućnošću – iskrena je bila Mikulić te dodala da nikada nije pravila kalkulacije između javnog i privatnog: - Ne povlačim granice, dosta sam impulzivna i reagiram u trenutku. Za neke stvari mi bude žao da nisam malo sporija i da nisam u stanju promisliti. Ali to i je ta moja osobina koju ljudi oko mene ili vole ili prestanu biti oko mene. Dobro i za mene i za njih.

Mikulić: Djeluje nestvarno . Davorin Visnjic/PIXSELL Mikulić: Djeluje nestvarno . Davorin Visnjic/PIXSELL

Njena iskrenost, borba i iskustvo mogu motivirati sve koji prolaze kroz slične situacije. Glumica ima i važne poruke za roditelje. - Važno je ne poricati, krenuti odmah raditi. Ostalo mogu samo reći iz svog iskustva što je nama bilo važno, ne mogu govoriti iz pozicije stručnjaka jer to nisam. Voditi na senzornu terapiju, fizička aktivnost, Jakovu je to bilo iznimno važno. Dobar edukacijski rehabilitator dok dijete ne govori, floortime (to nam se isto pokazalo iznimno važno da dobar edukacijski rehabilitator radi), a kad krenu riječi onda svakako i logoped. I rad doma, bez toga puno teže ide napredak, mislim da je možda čak i teško uopće moguć – rekla je Mikulić. Ono što je najvažnije, ističe, jeste vrednovati svaki korak naprijed. - Teško je uvijek vidjeti vršnjake urednog razvoja što sve mogu i znaju, ali to ne treba ni gledati. Uspoređivati dijete samo sa samim sobom – kakav je bio jučer, prekjučer, a kakav je danas, koliko je napredovao. I vrednovati svaki, ma i najmanji korak naprijed. Floortime metoda rada je Jakovu pomogla da kaže prve riječi, a PECS da počne slagati prve rečenice, da shvati uz slike što i kako treba. Senzorna terapija je pomogla prevazići probleme s različitim teksturama hrane, a zatim nakon dugo rada i probleme boravka u prostorima s više ljudi, zvukova. Ma svaki korak naprijed je bio važan, samo je važno biti uporan, i nikada, nikada ne odustati – poručila je Mikulić.