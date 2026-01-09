Gdje je i šta radi Danica iz filma “Lajanje na zvezde”

Dragana Mićanovića smo imali priliku da viđamo na malim ekranima, kako u serijskim tako i u filmskim ostvarenjima, ali morate priznate da nismo imali priliku da gledamo Natašu Šolak.

Kombinacija humora, nostalgije i emocionalne dubine učinila je ovaj film nezaboravnim za generacije gledalaca. Glavni likovi su Mihajlo i Danica koje igraju Dragan Mićanović i Nataša Šolak, danas Tapušković.

​Film “Lajanje na zvezde” iz 1998. godine, u režiji Zdravka Šotre, i dalje važi za jedno od najprepoznatljivijih ostvarenja srpske kinematografije. Radnja filma prati grupu tinejdžera tokom ratnih devedesetih u malom gradu u Srbiji, prikazujući njihove svakodnevne izazove, ljubavi, prijateljstva i prve emotivne turbulencije.

Nataša rođena Šolak postala je prepoznatljivo lice glumačke scene zahvaljujući ulozi Danice u legendarnom filmu “Lajanje na zvezde”, gdje je svojim šarmom, harizmom i prisustvom osvojila srca publike.Rođena je u Kruševcu i još kao dijete bila je povučena, ali s velikom ljubavlju prema umjetnosti. Igrala je balet, folklor i pokazivala interesovanje za književnost i filozofiju.U tinejdžerskim godinama odlučila je da krene putem glume i upisala je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.

Pored ovog prepoznatljivog filma, publika je imala priliku da je vidi u novoj verziji serije “Pozorište u kući”, ali i u ostvarenjima “Život je čudo”, “Šišanje”, “Folk”.Tokom turbulentnih devedesetih, Nataša je neko vrijeme živjela i radila u Italiji, gdje se snašla mimo glume – radila je kao bebisiterka i učila je italijanski jezik, a o tome je otvoreno govorila kao o iskustvu koje joj je pomoglo da sazri i shvati život izvan filmskog svijeta.

Nataša je srela Vuka Tapuškovića, teniskog trenera, koji joj je postao životni partner. Par se vjenčao i ima dvije kćerke, koje su joj danas centar života.

Danas je Nataša Tapušković rijetko u fokusu javnosti, ali i dalje cijeni miran porodični život i balans između posla i privatnog života. Iako se ne pojavljuje često na velikim ekranima, ostala je upamćena kao jedna od najljepših i najstilizovanijih glumica svog vremena, prenosi “Ona”.