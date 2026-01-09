Od animacije do stvarnosti: Zlatokosa stiže u igranom izdanju

Disney je službeno najavio igranu verziju popularnog animiranog filma „Tangled“ (Vrlo zapetljana priča), a glavne uloge Zlatokose (Rapunzel) i Flina Rajdera (Flynn Rider) pripale su Tigan Kroft (Teagan Croft) i Milu Menhajmu (Manheim). Riječ je o prvim potvrđenim članovima glumačke postave od pokretanja castinga prošlog mjeseca.

Globalni hit

Originalni animirani film iz 2010. godine prati princezu, djevojku s čarobno dugom kosom koja je cijeli život provela zatočena u tornju, sve dok ne upozna šarmantnog Flina. Film je postao globalni hit, zaradivši više od 590 miliona dolara, a inspirirao je i kratki film „Tangled Ever After“ te popularnu Disney Channel seriju „Rapunzel’s Tangled Adventure“.

Režiju igranog filma potpisuje Majkl Grejsi (Michael Gracey), poznat po hitu „The Greatest Showman“, dok je scenarij napisala Dženifer Kejtin Robinson (Jennifer Kaytin). Uloga glavne negativke, Majke Gotel (Gothel), zasad je još nepopunjena, nakon što je Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) odustala od projekta.