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DISNEY BAJKA

Od animacije do stvarnosti: Zlatokosa stiže u igranom izdanju

Tigan Kroft i Milo Menhajm preuzimaju glavne uloge u novoj adaptaciji

Nastajanje igrane verzije. Instagram

A. P.

9.1.2026

Disney je službeno najavio igranu verziju popularnog animiranog filma „Tangled“ (Vrlo zapetljana priča), a glavne uloge Zlatokose (Rapunzel) i Flina Rajdera (Flynn Rider) pripale su Tigan Kroft (Teagan Croft) i Milu Menhajmu (Manheim). Riječ je o prvim potvrđenim članovima glumačke postave od pokretanja castinga prošlog mjeseca.

Globalni hit

Originalni animirani film iz 2010. godine prati princezu, djevojku s čarobno dugom kosom koja je cijeli život provela zatočena u tornju, sve dok ne upozna šarmantnog Flina. Film je postao globalni hit, zaradivši više od 590 miliona dolara, a inspirirao je i kratki film „Tangled Ever After“ te popularnu Disney Channel seriju „Rapunzel’s Tangled Adventure“.

Režiju igranog filma potpisuje Majkl Grejsi (Michael Gracey), poznat po hitu „The Greatest Showman“, dok je scenarij napisala Dženifer Kejtin Robinson (Jennifer Kaytin). Uloga glavne negativke, Majke Gotel (Gothel), zasad je još nepopunjena, nakon što je Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) odustala od projekta.

Poznato ko utjelovljuje glavne junake. Instagram

Poznat trend

Tigan Kroft, australska glumica, široj je javnosti poznata po seriji „Titans“. Milo Menhajm, s druge strane, proslavio se u Disneyjevoj franšizi „Zombies“.

Iako je razvoj igranih adaptacija Disney nakratko usporio nakon slabijeg prijema filma „Snjeguljica“, uspjeh nedavnog animirano-igranog filma „Lilo & Stitch“ ponovno je dao zamah ovom trendu. Uz „Tangled“, u pripremi su i igrane verzije „Herkula“, „Bambija“, „Moane“ te spin-off „Ljepotice i zvijeri“.

Tačan datum izlaska igrane verzije „Zlatokose“ još nije objavljen, ali projekt se već sada ubraja među najiščekivanije Disneyjeve adaptacije. 

# DISNEY
# ZLATOKOSA
# FILM
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