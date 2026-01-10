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Anđelina Džoli u ulozi kojom odaje počast pokojnoj majci i njenoj borbi sa rakom

Priča prati isprepletene živote filmske rediteljke, mlade manekenke u usponu i šminkerke

Anđelina Đoli - Avaz
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Anđelina Džoli - Avaz
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E. A.

10.1.2026

Film “Couture”, koji je premijerno prikazan na Toronto International Film Festivalu prošle godine, dobio je svoj prvi trejler.

Priča prati isprepletene živote filmske rediteljke, mlade manekenke u usponu i šminkerke, dok se suočavaju sa usponima i padovima svojih karijera u užurbanom okruženju Nedjelje mode u Parizu.

Anđelina Džoli igra rediteljku Maksin koja je pozvana da realizuje umjetnički projekat za jednu francusku modnu kuću, ali se njen život okreće naglavačke nakon što otkrije da ima rak dojke u terminalnoj fazi.

Slavna glumica je proces snimanja i ovu ulogu doživjela veoma lično, a kao utjehu nosila je ogrlicu svoje pokojne majke, što će se i vidjeti u filmu.

Anđelininoj majci, Maršelin Bertran, 1999. godine je dijagnostikovan rak jajnika, a kasnije i dojke.

Umrla je 2007. u 56. godini života. Džoli se 2011. podvrgla dvostrukoj mastektomiji jer je imala visok rizik od karcinoma dojke, navodi 24sedam.

Anđelina je istakla da ju je upravo lično iskustvo s bolešću navelo da prihvati ovu ulogu.

- Osjećam da je ovo izuzetno ličan film. Djelovao mi je toliko intimno da mi se ponekad čini kao da to nije film, već nešto potpuno privatno - izjavila je za Varajeti prošle godine.

Prema zvaničnom sinopsisu, film „povezuje više priča u kojima žene različitih generacija i kulturnih sredina pokušavaju da preuzmu kontrolu nad sopstvenim sudbinama“.

Tačan datum svjetske premijere još uvijek nije poznat.

# ANGELINA JOLIE
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