Anđelina Džoli u ulozi kojom odaje počast pokojnoj majci i njenoj borbi sa rakom

Film “Couture”, koji je premijerno prikazan na Toronto International Film Festivalu prošle godine, dobio je svoj prvi trejler.
Priča prati isprepletene živote filmske rediteljke, mlade manekenke u usponu i šminkerke, dok se suočavaju sa usponima i padovima svojih karijera u užurbanom okruženju Nedjelje mode u Parizu.
Anđelina Džoli igra rediteljku Maksin koja je pozvana da realizuje umjetnički projekat za jednu francusku modnu kuću, ali se njen život okreće naglavačke nakon što otkrije da ima rak dojke u terminalnoj fazi.
Slavna glumica je proces snimanja i ovu ulogu doživjela veoma lično, a kao utjehu nosila je ogrlicu svoje pokojne majke, što će se i vidjeti u filmu.
Anđelininoj majci, Maršelin Bertran, 1999. godine je dijagnostikovan rak jajnika, a kasnije i dojke.
Umrla je 2007. u 56. godini života. Džoli se 2011. podvrgla dvostrukoj mastektomiji jer je imala visok rizik od karcinoma dojke, navodi 24sedam.
Anđelina je istakla da ju je upravo lično iskustvo s bolešću navelo da prihvati ovu ulogu.
- Osjećam da je ovo izuzetno ličan film. Djelovao mi je toliko intimno da mi se ponekad čini kao da to nije film, već nešto potpuno privatno - izjavila je za Varajeti prošle godine.
Prema zvaničnom sinopsisu, film „povezuje više priča u kojima žene različitih generacija i kulturnih sredina pokušavaju da preuzmu kontrolu nad sopstvenim sudbinama“.
Tačan datum svjetske premijere još uvijek nije poznat.