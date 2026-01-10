Anđelina Džoli u ulozi kojom odaje počast pokojnoj majci i njenoj borbi sa rakom

Priča prati isprepletene živote filmske rediteljke, mlade manekenke u usponu i šminkerke, dok se suočavaju sa usponima i padovima svojih karijera u užurbanom okruženju Nedjelje mode u Parizu.

Film “Couture”, koji je premijerno prikazan na Toronto International Film Festivalu prošle godine, dobio je svoj prvi trejler.

Anđelina Džoli igra rediteljku Maksin koja je pozvana da realizuje umjetnički projekat za jednu francusku modnu kuću, ali se njen život okreće naglavačke nakon što otkrije da ima rak dojke u terminalnoj fazi.

Slavna glumica je proces snimanja i ovu ulogu doživjela veoma lično, a kao utjehu nosila je ogrlicu svoje pokojne majke, što će se i vidjeti u filmu.

Anđelininoj majci, Maršelin Bertran, 1999. godine je dijagnostikovan rak jajnika, a kasnije i dojke.

Umrla je 2007. u 56. godini života. Džoli se 2011. podvrgla dvostrukoj mastektomiji jer je imala visok rizik od karcinoma dojke, navodi 24sedam.

Anđelina je istakla da ju je upravo lično iskustvo s bolešću navelo da prihvati ovu ulogu.