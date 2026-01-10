Uhapšen poznati glumac: Policija ga privela u noćnom klubu s još pet osoba

Poznati turski glumac Džan Jaman i glumica Selen Gorguzel uhapšeni su u Istanbulu zajedno sa još pet osoba tokom policijske racije.
Turski mediji javljaju da su Jaman i Gorguzel nakon hapšenja odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi vađenja krvi.
Na osnovu dojave, u njihovom društvu uhapšeno je još nekoliko osoba, među kojima i bivša voditeljka Nilufer Batur.
Policija je, po nalogu tužioca, izvršila raciju poslije ponoći u devet noćnih klubova u Istanbulu.
Među pretresenim objektima bio je i hotel "Bebek", za koji je policija imala dojave o prodaji droge i prostituciji. Vlasnik hotela i menadžer također su uhapšeni.
Tridesetšestogodišnji Džan Jaman jedan je od najpopularnijih mlađih turskih glumaca.
Poznat je po ulogama u hit serijama Pun mesec, Sanjalica, Gospodin pogrešni i Viola boje mora. Posljednju ulogu ostvario je kao Sandokan u istoimenoj seriji.
Zanimljivo je da Jaman po ocu vodi porijeklo sa naših prostora – njegov djed je iz Prištine, a baka iz Skoplja.