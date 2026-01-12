Šalame pobijedio Dikaprija: Publika ga dočekala aplauzom

Timoti Šalame bio je među glavnim pobjednicima dok su se najveće holivudske zvijezde okupile na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Zlatni globus.
ZLATNI GLOBUS
Irska glumica Džesi Bakli proglašena je najboljom glumicom u dramskoj kategoriji za film Hamnet
Timthe
Timoti Šalame bio je među glavnim pobjednicima dok su se najveće holivudske zvijezde okupile na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Zlatni globus.
Šalame (30) nastavio je svoj pohod ka veličini — i Oscaru — pobijedivši zvijezde poput Leonarda Dikaprija i Džordža Klunija u kategoriji najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji za stolnotenisku avanturu Marty Supreme.
Iako je Dikaprio ostao bez glumačke nagrade, njegov film One Battle After Another osvojio je najviše priznanja ukupno — četiri nagrade, uključujući najbolji film u kategoriji mjuzikla ili komedije te nagradu za najboljeg reditelja.
Irska glumica Džesi Bakli proglašena je najboljom glumicom u dramskoj kategoriji za film Hamnet, koji je također iznenađujuće pobijedio u kategoriji najboljeg dramskog filma.
Vampirski triler Sinners smatran je glavnim favoritom, ali je na kraju osvojio nagradu za filmsko ostvarenje s najvećom zaradom, kao i nagradu za najbolju muziku.
Zlatni globusi predstavljaju važnu stanicu na putu ka dodjeli Oscara, a ostali glumački pobjednici u nedjelju uključivali su Tejanu Tejlor, Rouz Barn, Vagnera Mouru i Steljana Skarsgorda.
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