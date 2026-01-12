Džesi Bakli kaže da je pobjeda "prava čast": "Volim biti dio ove industrije"

Džesi Bakli osvojila je nagradu za najbolju glumicu za svoju ulogu u filmskoj adaptaciji bestselera Hamnet autorice Megi O’Fareli, koji govori o smrti sina Vilijama Šekspira.

- Ovo nije normalan osjećaj niti normalna situacija u kojoj se nalazim - rekla je u svom govoru zahvalnosti.

- Bilo je izuzetno iskustvo biti dio ovog projekta, jer smo pričali priču o vjerovatno najpoznatijem Britancu koji je ikada živio, a imali smo kinesku rediteljicu, mnogo Iraca, većinom poljsku filmsku ekipu, uz našu britansku porodicu - navela je.

Zaključila je riječima: "Ovo je prava čast. Volim biti dio ove industrije."