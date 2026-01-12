"Sarajevski spust 1984": Adnan Hasković i film o hrabrosti, inkluziji i olimpijskom Sarajevu

Film donosi izuzetnu, istinitu priču o Lamineu Gueyeu, prvom crnom sportisti u historiji koji se takmičio u alpskoj disciplini na Zimskim olimpijskim igrama, i to upravo u Sarajevu 1984. godine, u gradu koji je tada, a i danas, nosio ideju otvorenosti i zajedništva.

Dokumentarni film „Sarajevski spust“, u produkciji kuće Knights of the Bosnian Kingdom Production, ulazi u fazu intenzivnog snimanja i već sada se profilira kao jedan od najznačajnijih filmskih projekata iz Bosne i Hercegovine sa jasnim svjetskim ambicijama.

Druga faza snimanje filma počinje 15. januara, dolaskom Laminea Gueyea u Sarajevo, po prvi put nakon Zimskih olimpijskih igara 1984. godine. U ovoj fazi produkcije, snimanje će biti intenzivno fokusirano na Sarajevo, njegove olimpijske planine i urbane prostore, čineći grad ne samo lokacijom već i ključnim narativnim nosiocem filma. Povratak Laminea Gueyea na mjesta gdje je ispisao historiju simbolično otvara dijalog između prošlosti i sadašnjosti, u vremenu kada je takav dijalog prijeko potreban.

Iza projekta stoji Adnan Hasković, jedan od najprepoznatljivijih bosanskohercegovačkih glumaca, čija karijera već godinama nadilazi regionalne okvire. Nakon rada na međunarodnim i holivudskim projektima, Hasković se kroz producentski rad svjesno okreće filmovima sa jasnom društvenom porukom i međunarodnim dometom.

Ideja za film „Sarajevski spust“ dolazi od autorice i rediteljice Aleksandre Fracassa-Kostić, koja je ovu gotovo zaboravljenu, a izuzetno snažnu priču prvi put predstavila Adnanu Haskoviću prije tri godine. Već pri prvom susretu sa pričom o Lamineu Gueyeu i Sarajevu 1984. godine, Hasković je prepoznao njen duboki ljudski, simbolički i globalni potencijal.

Oduševljenje pričom vrlo brzo preraslo je u zajedničku autorsku i producentsku posvećenost projektu, te Aleksandra i Adnan već pune tri godine intenzivno razvijaju film, svjesni njegove istorijske važnosti, ali i njegove savremene relevantnosti. „Sarajevski spust“ nije slučajan izbor teme, već logičan nastavak Haskovićeve lične i umjetničke potrebe da kroz film govori o različitosti, inkluziji i ljudskom dostojanstvu. Kao umjetnik koji je profesionalni put gradio između različitih kultura, jezika i geografija, Hasković u priči Laminea Gueyea prepoznaje univerzalni simbol borbe protiv predrasuda, ali i podsjetnik da sport i umjetnost imaju moć da mijenjaju društvene tokove.

Ovaj film nastaje iz uvjerenja da danas više nego ikada postoji potreba za pričama koje spajaju, koje podsjećaju da različitost nije prijetnja nego vrijednost, te da inkluzija nije ideal nego nužnost savremenog svijeta.

Institucionalna podrška i odgovornost prema poruci

Važnost i društveni značaj projekta prepoznale su ključne institucije u Bosni i Hercegovini. Posebnu podršku filmu pružio je potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović, i sam bivši sportista, koji je od samog početka prepoznao simboliku i vrijednosti koje film nosi. Tokom boravka u Sarajevu, Lamine Gueye će imati i zvanični prijem kod potpredsjednika Stojanovića, čime se dodatno potvrđuje institucionalna odgovornost prema poruci koju film šalje.

Podršku projektu dali su i Fondacija za kinematografiju Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, JU ZOI ’84, Općina Centar Sarajevo kao i ministar Kenan Magoda na čelu Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, iskazavši veliki interes za film „Sarajevski spust 1984“ kao projekat od posebnog značaja za očuvanje i savremenu interpretaciju olimpijskog, kulturnog i sportskog naslijeđa Sarajeva i Kantona Sarajevo.

S obzirom na fazu snimanja i izražen međunarodni potencijal filma, očekuje se da će se u narednom periodu uključiti i druge institucije, svjesne važnosti da ovakva poruka upravo iz Bosne i Hercegovine dođe do svijeta.

Poruka filma nimalo nije slučajno poslana iz Sarajeva. Ovaj grad, kroz svoju historiju, bio je mjesto susreta različitih kultura, religija i identiteta, ali i prostor koji je, uprkos stradanjima, opsadi i brutalnoj agresiji sačuvao ideju suživota i otvorenosti. Sarajevo 1984. godine bilo je simbol svijeta kakav je mogao biti, i kakav još uvijek može biti.

"Sarajevski spust" tu ideju vraća u savremeni kontekst, podsjećajući da Bosna i Hercegovina ima ne samo pravo, već i moralni kredibilitet da govori o inkluziji, toleranciji i ljudskosti. Upravo iz Sarajeva, grada sa dubokim historijskim iskustvom podjela i pomirenja, ova priča dobija svoju punu snagu i smisao.

Međunarodne lokacije i globalni ciljevi filma

Režiju i scenario potpisuje Aleksandra Fracassa-Kostić, a film produkcijski povezuje Bosnu i Hercegovinu, Senegal, Francusku i Italiju, uspostavljajući jasan međunarodni okvir. Pored intenzivnog snimanja u Sarajevu, film se realizuje u Senegalu, gdje pratimo Laminea Gueyea u njegovom svakodnevnom životu, te u Švicrskoj, njegovom drugom domu i Parizu kao savremenoj evropskoj tački sportskog i kulturnog dijaloga. Filmski luk zaokružuje Cortina d’Ampezzo, domaćin Zimskih olimpijskih igara 2026. godine, čime film gradi most između olimpijske prošlosti i budućnosti.