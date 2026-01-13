Otkrivena lokacija snimanja 4. sezone serije "Bijeli lotos": Neće faliti luksuza

“Château de La Messardière” dio je prestižne “Airelles Collection”, lanca hotela u vlasništvu Stefana Kurbitа, osnivača i predsjednika “Banijay” grupe, poznate po produkcijama poput “Survivor” i “Peaky Blinders”.

Riječ je o palati iz 19. vijeka, smještenoj na imanju od 32 hektara okruženom borovima, čempresima i jasminom, koja je danas jedan od najekskluzivnijih hotela na jugu Francuske.

Dok autor i kreator serije Majk Vajt još radi na scenariju za dugo iščekivanu četvrtu sezonu HBO hita “The White Lotus” (Bijeli lotos), magazin Variety otkriva da će se snimanje odvijati u impresivnom luksuznom hotelu-zamku “Château de La Messardière” u Sen Tropeu, na Azurnoj obali.

Cijene luksuznih apartmana u hotelu kreću se od oko 3.000 do čak 8.000 dolara po noći, a gostima su na raspolaganju spa-centar, privatni pristup plaži uz transfer luksuznim vozilima, restorani, sportske aktivnosti i kamp za djecu.

Prema saznanjima Varietyja, snimanje četvrte sezone počeće krajem aprila i trajati do kraja oktobra.

Kao i u prethodnim sezonama, radnja se neće odvijati na samo jednoj lokaciji. Majk Vajt poznat je po pažljivom odabiru autentičnih ambijenata, pa će “Château de La Messardière” biti samo jedna od nekoliko lokacija koje će ugostiti HBO produkciju.

Iako detalji zapleta ostaju strogo čuvana tajna, potvrđeno je da će serija ponovo pratiti grupu hotelskih gostiju i zaposlenih tokom jedne sedmice. Prema nezvaničnim informacijama, Filmski festival u Kanu mogao bi igrati važnu ulogu u priči, što dodatno dobija na težini s obzirom na to da će se snimanje odvijati upravo tokom festivala, koji traje od 13. do 26. maja.

Kasting za četvrtu sezonu je u toku, a veliki broj francuskih glumaca već je bio na audicijama.

Treća sezona, snimana na Tajlandu, osvojila je osam nominacija za Emi nagrade u glumačkim kategorijama.