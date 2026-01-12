Video / Enis Bešlagić se javio iz bolnice: Poslao poruku pratiocima

Glumac Enis Bešlagić oglasio se iz bolnice nakon što je obavio preventivne preglede, uključujući kolonoskopiju i gastroskopiju, te poručio da su rezultati uredni.

Naveo je da se na preglede odlučio preventivno, kako bi bio siguran da je sa zdravljem sve u redu.

- Često više vodimo brigu o autu i kući nego o sebi, kontrolirajte se i brinite o svom zdravlju - poručio je Bešlagić.