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BH. GLUMAC

Video / Enis Bešlagić se javio iz bolnice: Poslao poruku pratiocima

Često više vodimo brigu o autu i kući nego o sebi, rekao je

Enis Bešlagić. Instagram

M. Až.

12.1.2026

Glumac Enis Bešlagić oglasio se iz bolnice nakon što je obavio preventivne preglede, uključujući kolonoskopiju i gastroskopiju, te poručio da su rezultati uredni. 

Naveo je da se na preglede odlučio preventivno, kako bi bio siguran da je sa zdravljem sve u redu.

- Često više vodimo brigu o autu i kući nego o sebi, kontrolirajte se i brinite o svom zdravlju - poručio je Bešlagić.

# GASTROSKOPIJA
# ENIS BEŠLAGIĆ
# KOLONOSKOPIJA
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