Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UPUTILA KOMPLIMENTE

Stoun pohvalila Svift: Ona je pristojna, zbog toga je volimo

Potom se osvrnula na Svift, po mnogima najpopularniju muzičku zvijezdu današnjice

Instagram

E. A.

13.1.2026

Tokom nedavne “Astra Awards” ceremonije, glumica Šeron Stoun odala je priznanje Tejlor Svift.

Prilikom primanja nagrade za vanvremensko djelo, Stoun je održala devetominutni govor ispunjen snažnim porukama.

Ona je pozvala gledaoce da iskoriste talenat.

Naglasila je da je najvažnije u životu to “šta radiš sa onim što imaš”.

Glumica, poznata po ulozi u filmu “Basic Instinct”, posebno je istakla važnost poštovanja prema filmskim ekipama.

Savjetovala je kolegama da čiste kabine, slože odjeću i iznesu smeće na kraju dana, a slobodne dane provedu radeći nešto pristojno.

Potom se osvrnula na Svift, po mnogima najpopularniju muzičku zvijezdu današnjice.

- Znate zašto volite Tejlor? Zato što je pristojna. Budite pristojni. To znači biti bezvremenski. Budite pristojna osoba - poručila je Stoun.

Instagram

Njen govor je posebno prikladan s obzirom na to da je Tejlor tokom “Eras” turneje potrošila 197 miliona dolara na bonuse za svoj tim, izazivajući suze kod članova ekipe.

U dokumentarcu “The End of an Era”, Svift se može vidjeti kako predaje rukom pisane poruke svakom članu tima, pokazujući brigu i zahvalnost.

# ŠERON STOUN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.