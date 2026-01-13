Stoun pohvalila Svift: Ona je pristojna, zbog toga je volimo

Tokom nedavne “Astra Awards” ceremonije, glumica Šeron Stoun odala je priznanje Tejlor Svift.

Prilikom primanja nagrade za vanvremensko djelo, Stoun je održala devetominutni govor ispunjen snažnim porukama.

Ona je pozvala gledaoce da iskoriste talenat.

Naglasila je da je najvažnije u životu to “šta radiš sa onim što imaš”.

Glumica, poznata po ulozi u filmu “Basic Instinct”, posebno je istakla važnost poštovanja prema filmskim ekipama.

Savjetovala je kolegama da čiste kabine, slože odjeću i iznesu smeće na kraju dana, a slobodne dane provedu radeći nešto pristojno.

Potom se osvrnula na Svift, po mnogima najpopularniju muzičku zvijezdu današnjice.

- Znate zašto volite Tejlor? Zato što je pristojna. Budite pristojni. To znači biti bezvremenski. Budite pristojna osoba - poručila je Stoun.