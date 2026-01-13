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HIT OVE ZIME

Serija “Adolescencija” dobija drugu sezonu: Publika dobila pozitivan signal od glavnog glumca

Mladi Kuper osvojio je Zlatni globus u kategoriji najbolje muške sporedne uloge

Hit serija “Adolescencija”. Instagram

E. A.

13.1.2026

Iako je Netfliksova hit serija “Adolescencija” prvobitno zamišljena kao ograničena, samostalna sezona, izgleda da njena priča još nije završena.

Glavni glumac i koautor serije Stiven Grejem potvrdio je da on i koautor Džek Torn razmatraju rad na drugoj sezoni.

Govoreći iza scene na dodjeli Zlatnih globusa, Grejem je nagovijestio mogućnost povratka serije, uprkos tome što je u startu označena kao limitirana.

- Ne mogu da odgovorim na to pitanje, jer se ono nalazi negdje duboko u mom i Džekovom umu. Izvući ćemo ga za tri ili četiri godine – zato, ostanite uz nas -  poručio je Grejem.

Deadline je još u aprilu prvi pisao o mogućnosti nastavka, a tada su kopredsjednici produkcijske kuće Plan B izjavili da razgovaraju sa rediteljem Filipom Barantinijem o “narednoj iteraciji” serije.

U seriji “Adolescencija”, Grejem tumači lik Edija Milera, oca koji se suočava sa šokantnom istinom kada njegov trinaestogodišnji sin Džejmi (kojeg igra Oven Kuper) počini težak zločin.

Mladi Kuper osvojio je Zlatni globus u kategoriji najbolje muške sporedne uloge, dok je Erin Doerti nagrađena za najbolju žensku sporednu ulogu, za lik terapeutkinje Brioni Ariston.

Serija je ukupno dobila pet nominacija za Zlatni globus, uključujući i onu za najbolju limitiranu seriju.

“Adolescencija” je tokom sezone nagrada ostvarila izuzetan uspjeh. Nakon debija prije dodjele Emi nagrada 2025. godine, osvojila je osam nagrada od ukupno 13 nominacija.

Takođe, postala je druga najgledanija Netfliksova serija na engleskom jeziku svih vremena, sa više od 146 miliona pregleda u prvih 90 dana od premijere.

Ako se planovi ostvare, publika bi u narednim godinama mogla ponovo da se vrati mračnoj i emocionalno snažnoj priči koja je obilježila televizijsku godinu.

# ADOLESCENCIJA
# SERIJA
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