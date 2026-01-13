Serija “Adolescencija” dobija drugu sezonu: Publika dobila pozitivan signal od glavnog glumca

Iako je Netfliksova hit serija “Adolescencija” prvobitno zamišljena kao ograničena, samostalna sezona, izgleda da njena priča još nije završena.

Glavni glumac i koautor serije Stiven Grejem potvrdio je da on i koautor Džek Torn razmatraju rad na drugoj sezoni.

Govoreći iza scene na dodjeli Zlatnih globusa, Grejem je nagovijestio mogućnost povratka serije, uprkos tome što je u startu označena kao limitirana.

- Ne mogu da odgovorim na to pitanje, jer se ono nalazi negdje duboko u mom i Džekovom umu. Izvući ćemo ga za tri ili četiri godine – zato, ostanite uz nas - poručio je Grejem.

Deadline je još u aprilu prvi pisao o mogućnosti nastavka, a tada su kopredsjednici produkcijske kuće Plan B izjavili da razgovaraju sa rediteljem Filipom Barantinijem o “narednoj iteraciji” serije.

U seriji “Adolescencija”, Grejem tumači lik Edija Milera, oca koji se suočava sa šokantnom istinom kada njegov trinaestogodišnji sin Džejmi (kojeg igra Oven Kuper) počini težak zločin.