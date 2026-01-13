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NAKON ULOGE U "AVATARU"

Zoe Saldana postala najuspješnija glumica svih vremena: Zaradila više od 15 milijardi dolara

Protekla godina bila je izuzetno uspješna za Saldanu – u martu je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za film “Emilia Perez”

Zoe Saldana. AP

M. Až.

13.1.2026

Zoe Saldana zvanično je postala najuspješnija glumica svih vremena, zahvaljujući ulozi u filmu “Avatar: Fire And Ash”.

S zaradom koja premašuje 15 milijardi dolara, Saldana je postigla ogroman uspjeh. Glumila je u tri nastavka “Avatara” s najvećom zaradom svih vremena.

Ona je također prva glumica koja se pojavila u četiri filma koja su zaradila više od dvije milijarde dolara, uključujući “Avengers: Infinity War”.

Pored “Avatara”, Saldana je igrala u tri filma iz serijala “Guardians of the Galaxy” te odigrala ulogu Nyote Uhuru u trilogiji “Star Trek”, koja je zaradila više od milijardu dolara.

Od 2024. godine njena ukupna zarada iznosila je više od 14 milijardi dolara, što ju je tada smjestilo na treće mjesto, iza Skarlet Džohanson i Samuela L. Jacksona.

Nakon velikog uspjeha posljednjeg izdanja “Avatara”, njena ukupna zarada iznosi 15,47 milijardi dolara, čime je zauzela prvo mjesto na listi The Numbersa.

Na listi iza nje su Skarlet Džohanson sa 15,40 milijardi dolara, Samuel L. Jackson sa 14,61 milijardi, Robert Dovani Jr. sa 14,31 milijardi, Kris Prat sa 14,12 milijardi, Tom Kruze sa 12,66 milijardi, Kris Hemsvort sa 12,18 milijardi, Kris Evans sa 11,48 milijardi i Dvejn Džonson sa 11,46 milijardi dolara.

Protekla godina bila je izuzetno uspješna za Saldanu – u martu je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za film “Emilia Perez”.

Također, mjuzikl autora Žaka Odiarda donio joj je nagrade na Filmskom festivalu u Kanu, a nakon toga osvojila je brojne priznanja poput SAG-a, BAFTA-e, Zlatnog globusa i Critics Choice nagrade. Očekuje se da će Saldana glumiti u četvrtom i petom nastavku “Avatara”, prenosi Variety.

# AVATAR
# ZOE SALDANA
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