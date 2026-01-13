Zoe Saldana postala najuspješnija glumica svih vremena: Zaradila više od 15 milijardi dolara

Zoe Saldana zvanično je postala najuspješnija glumica svih vremena, zahvaljujući ulozi u filmu “Avatar: Fire And Ash”.

S zaradom koja premašuje 15 milijardi dolara, Saldana je postigla ogroman uspjeh. Glumila je u tri nastavka “Avatara” s najvećom zaradom svih vremena.

Ona je također prva glumica koja se pojavila u četiri filma koja su zaradila više od dvije milijarde dolara, uključujući “Avengers: Infinity War”.

Pored “Avatara”, Saldana je igrala u tri filma iz serijala “Guardians of the Galaxy” te odigrala ulogu Nyote Uhuru u trilogiji “Star Trek”, koja je zaradila više od milijardu dolara.

Od 2024. godine njena ukupna zarada iznosila je više od 14 milijardi dolara, što ju je tada smjestilo na treće mjesto, iza Skarlet Džohanson i Samuela L. Jacksona.

Nakon velikog uspjeha posljednjeg izdanja “Avatara”, njena ukupna zarada iznosi 15,47 milijardi dolara, čime je zauzela prvo mjesto na listi The Numbersa.