Pas osvojio glumačku nagradu i ušao u historiju, društvene mreže usijane: Uvreda za nominovane glumce

Jedan pas je ušao u historiju kao prvi dobitnik velike filmske glumačke nagrade, ali ta odluka izazvala je podijeljene reakcije.
Na devetoj godišnjoj dodjeli filmskih nagrada Astra, koju organizuje Hollywood Creative Alliance, pas Indi, zvijezda filma “Good Boy”, osvojio je nagradu za najbolju izvedbu u hororu ili trileru. Film je horor ispričan iz perspektive psa.
Radnja prati Indija i njegovog vlasnika Toda koji se iz grada sele u napuštenu porodičnu kuću na selu, gdje se suočavaju sa natprirodnim silama, navodi 24sedam.
Prema opisu na Rotten Tomatoes-u, Indija “odmah muče prazni uglovi kuće, prati nevidljivu prisutnost koju samo on može da vidi, percipira fantazmagorična upozorenja od davno mrtvog psa i progone ga vizije jezive smrti prethodnog stanara”. Kada Tod počne da podliježe mračnim silama, Indi mora da se bori protiv zla koje namjerava da odvuče njegovog vlasnika u zagrobni život.
Pobijedio poznate glumce
Pobjeda psa izazvala je veliku pažnju i zato što je u konkurenciji pobijedio poznate glumce, uključujući Alfija Vilijamsa (28 Years Later), Alison Bri (Together) i Itana Houka (Black Phone 2).
Dok su neki na društvenim mrežama čestitali psu, drugi su smatrali da je “uvrijedljivo” za stvarne umjetnike da životinja osvoji nagradu.
Gledaoci šokirani
Jedan korisnik X-a je napisao: “Nemojte pogrešno da me shvatite, toliko volim ovog psa, ali da sam glumac i da sam konačno nominovan za nagradu i izgubio od psa, vjerovatno bih se ubio.”
Drugi se složio: “'Ljudski' glumci proveli su godine u glumačkoj školi, a u međuvremenu je pas Indi upravo osvojio nagradu Astra i rekao: ‘Ko je sada dobar dečko?’”
Treći je komentarisao: “Možemo li da razgovaramo o tome koliko je uvrijedljivo i ponižavajuće za stvarne umjetnike u toj prostoriji okupiti ih sve tamo pod maskom prepoznavanja najboljih, a zatim dati nagradu psu.”
Četvrti je dodao: “Tako glupo. Odjavna špica bukvalno završava kratkim prilogom iza scene koji prikazuje kako je pas ‘prevaren’ u svakoj (re)akciji snimljenoj kamerom. Uvreda za nominovane glumce.”
- Sali Hokins je dala jednu od najboljih izvedbi godine, a ovi glupani su dali trofej psu. Sramotno na svim nivoima - glasio je peti komentar, prenosi index.hr.
Drugi su se složili sa komentarima poput “iskreno, nekako se čini pogrešnim čak i dopustiti psu da bude nominovan, a kamoli da pobijedi” i “Zašto jednostavno ne napraviti zasebnu nagradu posebno za izvedbe životinja?”