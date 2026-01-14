Pas osvojio glumačku nagradu i ušao u historiju, društvene mreže usijane: Uvreda za nominovane glumce

Na devetoj godišnjoj dodjeli filmskih nagrada Astra, koju organizuje Hollywood Creative Alliance, pas Indi, zvijezda filma “Good Boy”, osvojio je nagradu za najbolju izvedbu u hororu ili trileru. Film je horor ispričan iz perspektive psa.

Jedan pas je ušao u historiju kao prvi dobitnik velike filmske glumačke nagrade, ali ta odluka izazvala je podijeljene reakcije.





Radnja prati Indija i njegovog vlasnika Toda koji se iz grada sele u napuštenu porodičnu kuću na selu, gdje se suočavaju sa natprirodnim silama, navodi 24sedam.

Prema opisu na Rotten Tomatoes-u, Indija “odmah muče prazni uglovi kuće, prati nevidljivu prisutnost koju samo on može da vidi, percipira fantazmagorična upozorenja od davno mrtvog psa i progone ga vizije jezive smrti prethodnog stanara”. Kada Tod počne da podliježe mračnim silama, Indi mora da se bori protiv zla koje namjerava da odvuče njegovog vlasnika u zagrobni život.

Pobijedio poznate glumce

Pobjeda psa izazvala je veliku pažnju i zato što je u konkurenciji pobijedio poznate glumce, uključujući Alfija Vilijamsa (28 Years Later), Alison Bri (Together) i Itana Houka (Black Phone 2).

Dok su neki na društvenim mrežama čestitali psu, drugi su smatrali da je “uvrijedljivo” za stvarne umjetnike da životinja osvoji nagradu.

Gledaoci šokirani

Jedan korisnik X-a je napisao: “Nemojte pogrešno da me shvatite, toliko volim ovog psa, ali da sam glumac i da sam konačno nominovan za nagradu i izgubio od psa, vjerovatno bih se ubio.”

Drugi se složio: “'Ljudski' glumci proveli su godine u glumačkoj školi, a u međuvremenu je pas Indi upravo osvojio nagradu Astra i rekao: ‘Ko je sada dobar dečko?’”

Treći je komentarisao: “Možemo li da razgovaramo o tome koliko je uvrijedljivo i ponižavajuće za stvarne umjetnike u toj prostoriji okupiti ih sve tamo pod maskom prepoznavanja najboljih, a zatim dati nagradu psu.”