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HIT FILM

“Avatar” dominira u bioskopima: Zaradio 1,23 milijardi dolara za mjesec dana

Ovaj trostruki oskarovac (sva tri Oskara osvojio je 1998. godine za kultno ostvarenje “Titanik”)

Avatar: The Way of Water - Avaz
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Avatar - Avaz
Avatar - Avaz
E. A.

14.1.2026

Film “Avatar: Vatra i pepeo” je do sada zaradio više od 1,23 milijardu dolara širom svijeta nakon četiri vikenda u bioskopima.

Od 25. decembra do danas, trilogija “Avatar” Džejmsa Kamerona zvanično je preuzela rekord svih vremena na svjetskim blagajnama i taj broj i dalje raste.

Najnovije poglavlje ove franšize Džejmsa Kamerona je, prema podacima od 12. januara inkasiralo 342,6 miliona dolara na domaćem tržištu i 1,23 milijardu dolara širom svijeta nakon 24 dana prikazivanja, ostajući ubjedljivi lider na tržištu uprkos padu od 49 odsto od vikenda do vikenda.

Inače, franšiza Avatar je jedna od najskupljih ikada snimljenih – procijenjen na milijardu dolara.

Filmovi “Avatar” sa puno specijalnih efekata su po pravilu zarađivali milijarde dolara na blagajnama.

“Avatar 1” iz 2009. godine ostaje film sa najvećom zaradom svih vremena – zapanjujućih 2,9 milijardi dolara u nekoliko bioskopskih prikazivanja.

“Avatar: Put vode” iz 2022. godine, inkasirao je 2,3 milijarde dolara, učvrstivši svoje mjesto kao treći film sa najvećom zaradom svih vremena – odmah ispred Kameronovog “Titanika“.

Kameron je prvi dio “Avatara” snimio 2009. godine, ali je trebalo čak 13 godina da se pojavi drugi epski nastavak – “Avatar: Put vode”, koji je postigao ogroman uspjeh.

Ovaj trostruki oskarovac (sva tri Oskara osvojio je 1998. godine za kultno ostvarenje “Titanik”), značajno je skratio vremenski razmak između drugog i trećeg filma na samo tri godine.

# AVATAR
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