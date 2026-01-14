“Avatar” dominira u bioskopima: Zaradio 1,23 milijardi dolara za mjesec dana

Film “Avatar: Vatra i pepeo” je do sada zaradio više od 1,23 milijardu dolara širom svijeta nakon četiri vikenda u bioskopima.

Od 25. decembra do danas, trilogija “Avatar” Džejmsa Kamerona zvanično je preuzela rekord svih vremena na svjetskim blagajnama i taj broj i dalje raste.

Najnovije poglavlje ove franšize Džejmsa Kamerona je, prema podacima od 12. januara inkasiralo 342,6 miliona dolara na domaćem tržištu i 1,23 milijardu dolara širom svijeta nakon 24 dana prikazivanja, ostajući ubjedljivi lider na tržištu uprkos padu od 49 odsto od vikenda do vikenda.

Inače, franšiza Avatar je jedna od najskupljih ikada snimljenih – procijenjen na milijardu dolara.

Filmovi “Avatar” sa puno specijalnih efekata su po pravilu zarađivali milijarde dolara na blagajnama.

“Avatar 1” iz 2009. godine ostaje film sa najvećom zaradom svih vremena – zapanjujućih 2,9 milijardi dolara u nekoliko bioskopskih prikazivanja.

“Avatar: Put vode” iz 2022. godine, inkasirao je 2,3 milijarde dolara, učvrstivši svoje mjesto kao treći film sa najvećom zaradom svih vremena – odmah ispred Kameronovog “Titanika“.