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AMERIČKA ZVIJEZDA

Timoti Šalame između slave i kontroverzi: Veliki uspjeh, ali i mračne priče iza kulisa

Rođen je u Njujorku, a glumom se bavi od tinejdžerskih dana

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E. A.

14.1.2026

Timoti Šalame, koji je u vezi s Kajli Džener, trenutno je jedan od najuspješnijih mladih glumaca u Holivudu. Nedavno je osvojio nagradu Critics’ Choice, a potom i svoj prvi Zlatni globus za glavnu ulogu u filmu „Marti Suprem“, čime je dodatno učvrstio status filmske zvijezde.

Rođen je u Njujorku, a glumom se bavi od tinejdžerskih dana. Do sada ima dvije nominacije za Oskara – za film „Skrivena ljubav“ (2018) i za ulogu Boba Dilana u biografskom filmu „Potpuni neznanac“ (2025).

Međutim, uz uspjehe pojavile su se i negativne priče. Prema navodima britanskih medija, dio filmske ekipe s kojom je radio tvrdi da je atmosfera na snimanju bila toksična te da je glumac imao problematično ponašanje, uključujući stroga pravila o kontaktu i korištenju mobitela u njegovoj blizini.

AP

Na privatnom planu, Šalame je već neko vrijeme u vezi s Kajli Džener. Iako su se ranije pojavljivale glasine o prekidima, par je nedavno jasno pokazao da su i dalje zajedno, a glumac je sve otvoreniji kada govori o njihovoj vezi.
# TIMOTI
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