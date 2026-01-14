Timoti Šalame između slave i kontroverzi: Veliki uspjeh, ali i mračne priče iza kulisa

Timoti Šalame, koji je u vezi s Kajli Džener, trenutno je jedan od najuspješnijih mladih glumaca u Holivudu. Nedavno je osvojio nagradu Critics’ Choice, a potom i svoj prvi Zlatni globus za glavnu ulogu u filmu „Marti Suprem“, čime je dodatno učvrstio status filmske zvijezde.

Rođen je u Njujorku, a glumom se bavi od tinejdžerskih dana. Do sada ima dvije nominacije za Oskara – za film „Skrivena ljubav“ (2018) i za ulogu Boba Dilana u biografskom filmu „Potpuni neznanac“ (2025).

Međutim, uz uspjehe pojavile su se i negativne priče. Prema navodima britanskih medija, dio filmske ekipe s kojom je radio tvrdi da je atmosfera na snimanju bila toksična te da je glumac imao problematično ponašanje, uključujući stroga pravila o kontaktu i korištenju mobitela u njegovoj blizini.