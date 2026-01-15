Treći Slano Film Days: Među sudionicima i glumac Dino Bajrović iz BiH

Nakon dva iznimno uspješna izdanja, Slano Film Days, jedinstveno događanje posvećeno filmu koje povezuje regionalne autore i renomirana imena iz svijeta filma i filmske industrije, nastavlja svoju priču. Ove godine se održava od 16. do 20. juna.

Razgovori o filmu, projekcije i neformalna druženja ponovo će pretvoriti Slano u mjesto susreta i kreativnog dijaloga među filmskim stvarateljima. Sudionici ovogodišnjeg Slano Film Days su istaknuti regionalni umjetnici – sedam rediteljica i reditelja te sedam glumica i glumaca čiji su radovi obilježili proteklu godinu i redovno se prikazuju i nagrađuju na prestižnim svjetskim festivalima.

Reditelj Bruno Anković (Hrvatska) autor je dugometražnog filma "Proslava", premijerno prikazanog u glavnom natjecateljskom programu festivala u Karlovym Varyma, nakon čega je prikazan na brojnim međunarodnim filmskim festivalima te nagrađen Velikom zlatnom arenom na Pulskom filmskom festivalu. Igor Bezinović (Hrvatska), reditelj i scenarist, poznat je po dokumentarnim i igranim filmovima koji istražuju društvene i kulturne teme regije. Najnoviji mu je dokumentarni film "Fiume o Morte!", premijerno prikazan na filmskom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio nagrade za najbolji film Tiger i nagradu FIPRESCI, a prikazan je na više od 35 međunarodnih festivala. Za "Fiume o Morte!" Bezinović je osvojio AFA nagrade za najbolju režiju, najbolji scenarij i najbolji film. Stefan Đorđević (Srbija) reditelj je filma "Vetre, pričaj sa mnom", nagrađenog Srcem Sarajeva za najbolji film. Kratkometražni mu je film "Posljednja slika o ocu" nagrađivan na festivalima u Locarnu i Sarajevu.

Ilir Hasanaj (Kosovo) autor je filma "Me dasht' me dasht' me dasht'" prikazanog na brojnim filmskim festivalima, uključujući Hot Docs i Solothurn, dok mu je kratki film "Krila radnika" donio nagradu Tiger za najbolji kratki film na filmskom festivalu u Rotterdamu, kao i brojna međunarodna priznanja. Debitantski film rediteljice Ester Ivakič (Slovenija), "Ida Who Sang So Badly Even the Dead Rose Up and Joined Her in Song", osvojio je posebnu nagradu ekumenskog žirija na festivalu u Cottbusu, nagradu FIPRESCI na festivalu LIFFe te specijalnu nagradu žirija u Torinu, a njezin kratki eksperimentalni film "Magični grad je tu" osvojio je nagradu za najbolji slovenski film na festivalu FeKK.

Sara Stijović (Crna Gora) prva je autorica iz Crne Gore odabrana u program La Fabrique Cinéma u Cannesu. Njeni kratki filmovi uključuju "A Tin of White, Da zakitim mramor cvijećem" i "Idiot". Alumnistica je programa Sarajevo Talents i Al Jazeera Ambassadors. Georgi M. Unkovski (Sjeverna Makedonija) autor je kratkog filma "Sticker" premijerno prikazanog na festivalu Sundance, dobitnika nagrade za najbolji kratki igrani film na Brooklyn Film Festivalu. Njegov debitantski dugometražni igrani film "DJ Ahmet" imao je svjetsku premijeru na festivalu Sundance, gdje je osvojio nagradu publike u natjecateljskom programu World Cinema Dramatic i Specijalnu nagradu žirija za kreativnu viziju.

Predavanja i radionice za glumce pohađat će sedam istaknutih regionalnih umjetnika koji su obilježili proteklu godinu u filmovima i serijama. Dino Bajrović (BiH) zapažen je u filmovima "Quo vadis, Aida?" i "Sin" te serijama "Komar", "Znam kako dišeš" i "Sablja". Jelena V. Đukić (Crna Gora), izmjeđu ostalog, glumila je u serijama "Grudi", "Biser Bojane", a Milica Gojković (Srbija) stalna je članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta s ulogama u "Sablja", "Besa", "Senke nad Balkanom" i filmovima "Nečista" krv, "Mit o pravom čovjeku" i "Kako je ovdje tako zeleno?", za što je nagrađena na Canneseries i AFA festivalu. Kosovare Krasniqi (Kosovo) dobila je nagrade za film "U potrazi za Venerom" i ostvarila uloge nekoliko kratkih filmova. Tamara Ristoska (Sjeverna Makedonija) istaknula se u kratkom filmu "Tinin problem", dugometražnom filmu "Mimi". Ana Marija Veselčić (Hrvatska), članica HNK Split, nagrađena je Leopard nagradom u Locarnu za film "Bog neće pomoći" i Srebrnim Orionom u Vinkovcima, a Mina Švajger (Slovenija), članica SNG Ljubljana, višestruka je dobitnica Severjeve nagrade i nagrade Vesna za film "Dobre djevojke".