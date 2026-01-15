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PJEVAČICA I GLUMICA

Tejana Tejlor o Kanjeu Vestu: Ne moram se slagati sa svime što radi, ali ga neću napustiti

Najpoznatija je po nastupu u njegovom muzičkom videu "Fade" iz 2016. godine, gdje je postala viralna zbog svoje plesne rutine

Pjevačica i glumica Tejana Tejlor. Instagram

E. A.

15.1.2026

Pjevačica i glumica Tejana Tejlor otvoreno je govorila za Vanity Fair o svom odnosu s Kanjeom Vestom.

Unatoč njegovim kontroverznim postupcima i izjavama u posljednjim godinama, Tejlor ne planira okrenuti leđa.

– Ne moram se slagati sa svime što radi ili kaže, ali neću ga napustiti i reći: ‘Ma, j**i ga’ – izjavila je Tejlor.

Tejlor je ranije sarađivala s Vestom na više projekata. Najpoznatija je po nastupu u njegovom muzičkom videu "Fade" iz 2016. godine, gdje je postala viralna zbog svoje plesne rutine u praznoj teretani. Takođe, radila je na njegovom albumu "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" iz 2010. godine, pjevajući na uvodnom refrenu prve numere.

Vest je posljednjih godina izazivao velike kontroverze svojim antisemitističkim izjavama, uključujući one na društvenim mrežama u kojima je tvrdio da je nacista. Njegove izjave dovele su do prekida saradnje s velikim partnerima poput Adidasa, Universal Music Groupa i Balenciage.

U međuvremenu, Tejlor se fokusirala na glumačku karijeru. Proboj je doživjela u indi filmu “A Thousand and One” iz 2023. godine, a ove godine osvojila je Zlatni globus za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu “One Battle After Another”.

# KANJE WEST
# TEJANA TEJLOR
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