Tejana Tejlor o Kanjeu Vestu: Ne moram se slagati sa svime što radi, ali ga neću napustiti

Pjevačica i glumica Tejana Tejlor otvoreno je govorila za Vanity Fair o svom odnosu s Kanjeom Vestom.

Unatoč njegovim kontroverznim postupcima i izjavama u posljednjim godinama, Tejlor ne planira okrenuti leđa.

– Ne moram se slagati sa svime što radi ili kaže, ali neću ga napustiti i reći: ‘Ma, j**i ga’ – izjavila je Tejlor.