Tvorac “Squid Gamea” priprema novu seriju za Netflix

Tvorac globalno popularne serije “Squid Game”, Hvang Dong-hjuk, sprema novi projekat za Netfliks.

Striming servis dao je zeleno svijetlo seriji pod nazivom “The Dealer”, a potvrđena je i glavna glumačka postava.

Hvang će biti producent dramske serije, režiju potpisuje Čoi Jong-hvan, dok scenario potpisuju Jun Ho Li i Li Te-jong.

Kako piše Variety, serija se fokusira na Geonhvu, spretnu krupije, čije pripreme za vjenčanje padaju u vodu nakon što postane žrtva nekretninske prevare.

Uvučena nazad u svijet iz kojeg je odlučila da pobjegne, Geonhva se spušta u opasno kockarsko podzemlje i mora da posegne za davno skrivenim vještinama kako bi ponovo preuzela kontrolu nad životom.

Dong-hjuk je autor globalno popularne serije “Squid Game”.

Geonhvu će glumiti Džung So-min, a njen lik opisan je kao krupije koja je godinama skrivala sposobnosti koje joj daju veliku prednost za kartaškim stolom.

U seriji glume i Rju Seung-bum, Li Su-hjuk i Rju Kjung-su, prenosi Index.hr.