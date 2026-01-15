Konobaru se smiješio otkaz, a onda je dobio ulogu gej hokejaša koja mu je promijenila život: Služio sam toliko loše

U emisiji “Today Show”, Stori je priznao da je gotovo dobio otkaz istog dana kada je saznao da je dobio ulogu u seriji.

On se bavio osam godina konobarisanjem.

Dvadesetpetogodišnji Konor radio je kao konobar u restoranu.

Mladi glumac Konor Stori otkrio je kako mu se život preokrenuo u trenutku kada je saznao da će glumiti u popularnoj HBO Max seriji o dvije gej hokejaške zvijezde – “Heated Rivalry”.

Nije bio na visini zadatka.

“Tog dana sam toliko loše poslužio grupu gostiju da sam dobio užasan komentar i morao sam da se suočim sa tim pred cijelim osobljem. Na sastanku su pročitali recenziju i rekli: ‘Svi treba da čujete ovo i znate da ovo nije standard’. Dobio sam posljednje upozorenje”, iskreno je ispričao Stori.

U trenutku dok je gledao telefon tokom pauze, imao je propušten poziv.

I upravo tada je saznao da je dobio ulogu u “Heated Rivalry”.

Užasan dan je završen na spektakularan način.

Serija, adaptacija istoimenog romana Rejčel Rid, prati suparničke hokejaše (drugog glumi Hadson Vilijams) koji vode tajnu ljubavnu vezu dok se takmiče na profesionalnom nivou.

Serija je premijerno prikazana sredinom 2025. godine, a Stori kaže da je reakcija publike šokantna, ali nevjerovatna.

“Ovo je divan trenutak za fanove knjige, a sve što je dodatno, pravi je blagoslov”, rekao je Stori ranije za Interview magazin.

“Heated Rivalry” je 12. decembra 2025. obnovljena za drugu sezonu, a Rejčel Rid najavila je i novu knjigu “Unrivaled”, koja će pratiti priču hokejaša.