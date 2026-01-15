Dženifer Lorens: Izgubila sam ulogu u Tarantinovom filmu jer nisam dovoljno lijepa

Holivud je poznat kao izuzetno zahtjevna industrija u kojoj ni slava ni talenat ne garantuju dobijanje željenih uloga. Čak i glumice s A-liste mogu se suočiti s odbijanjem zbog kriterija koji nemaju veze s glumačkim sposobnostima. Upravo jedno takvo iskustvo nedavno je opisala i jedna od najpoznatijih glumica svoje generacije.

Dženifer Lorens tvrdi da je izgubila priliku za ulogu Šeron Tejt u Tarantinovom filmu Bilo jednom… u Holivudu jer, navodno, nije bila „dovoljno lijepa“.

O tome je govorila na događaju 92NY, gdje je rekla da joj je više puta preneseno: „Ona nije dovoljno lijepa da glumi Šeron Tejt - prenosi Unilad. Ulogu je na kraju dobila Margo Robi.

Tarantino nije javno potvrdio da je Lorens razmatrana za ulogu. Lorens je navela da je takva procjena, prema pisanju Dejli Mejla, došla od Šeronine sestre Debre Tejt, koja je smatrala da je Robi bolji izbor za svoju sestru, bivšu misicu i model.

– Prilično sam sigurna da je to istina, ili sam tu priču toliko puta ispričala na isti način da sada u nju vjerujem, ali prilično sam sigurna da se to dogodilo – rekla je Lorens, dodavši i mogućnost da je „internet jednostavno otišao toliko daleko da me nazove ružnom“.

Nakon što je Robi dobila ulogu, Debra Tejt ju je javno podržala, rekavši za Veniti Fer da je glumica „savršeno utjelovila njenu sestru“ te da ju je njena izvedba rasplakala jer je „zvučala baš poput Šeron“.

Tarantino nije javno potvrdio da je Lorens bila razmatrana za tu ulogu, iako je kasnije otkrio da ju je razmatrao za drugu ulogu u filmu, što se na kraju nije ostvarilo.