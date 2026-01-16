Najelegantnije izdanje poznatog para: Sulejman i Šeherezada modno usklađeni na crvenom tepihu ukrali sve poglede

Turska glumica Berguzar Korel pojavila se u uskoj crnoj haljini sa dubokim dekolteom i pokazala savršenu figuru, a njen suprug, Halit Ergenç, također je bio fantastično stilizovan.

Halit Ergenç i Berguzar Korel upoznali su se 2006. godine na snimanju serije "1001 noć". Jedan od najpoznatijih turskih parova, Halit Ergenç i Berguzar Korel, pojavili su se nedavno na događaju Elle Style Awards, gdje je čuveni Sulejman Veličanstveni dobio priznanje "Television Performance of the Year".

Njegova supruga, poznata i kao Šeherezada iz serije "1001 noć", došla je da podrži svog muža, a ono što su pokazali na crvenom tepihu bilo je besprekoran stil.

Modno usklađeni i sa osmesima na licima, Sulejman i Šeherezada osvojili su simpatije svih prisutnih.

Dugačka crna haljina s dubokim V dekolteom bio je njen izbor, a ova elegantna kreacija pratila je liniju njenog tijela i pokazala njenu impresivnu figuru. Broš i minđuše dodali su notu glamura ovom izdanju, a crveni manikir i diskretna šminka su na pravi način zaokružili modnu kombinaciju.

Zalizana punđa otkrila je tamnije tonove u koje se Šeherezada vratila nakon brojnih promjena i pokazala da joj odlično stoji.

Njen suprug, čuveni turski glumac Halit Ergenç, bio je također elegantan u trodelnom crnom odijelu koje je iskombinirao s crnom košuljom i kravatom. Reveri sa njegovog sakoa bili su komplementarni sa reverima Šeherezadine haljine, i može se reći da su ova monohromatska crna izdanja Halita i Berguzar bila među najljepšima koje smo vidjeli u posljednje vrijeme.

Podsetimo, čuveni turski par upoznao se 2006. godine na snimanju serije "Hiljadu i jedna noć". Halit je u to vrijeme bio u braku s koleginicom Gizem Sojsaldi, pa je ostavio i to trudnu da bi bio sa Berguzar.

Berguzar i Halit vjenčali su se 2009. godine i imaju troje djece: sinove Alija i Hana i kćerku Lejlu.

Tokom proteklih godina mnogo puta se pričalo o ljubavnim aferama i njihovim trzavicama u braku, što su oni ponosno odbacivali.

Za njihov fenomenalan izgled zaslužna je dijeta kojoj su se oboje podvrgli.