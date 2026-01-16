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TURSKI GLUMCI

Najelegantnije izdanje poznatog para: Sulejman i Šeherezada modno usklađeni na crvenom tepihu ukrali sve poglede

Dugačka crna haljina s dubokim V dekolteom bio je njen izbor

Turski glumci. Instagram

E. A.

16.1.2026

Turska glumica Berguzar Korel pojavila se u uskoj crnoj haljini sa dubokim dekolteom i pokazala savršenu figuru, a njen suprug, Halit Ergenç, također je bio fantastično stilizovan.

Halit Ergenç i Berguzar Korel upoznali su se 2006. godine na snimanju serije "1001 noć". Jedan od najpoznatijih turskih parova, Halit Ergenç i Berguzar Korel, pojavili su se nedavno na događaju Elle Style Awards, gdje je čuveni Sulejman Veličanstveni dobio priznanje "Television Performance of the Year".

Njegova supruga, poznata i kao Šeherezada iz serije "1001 noć", došla je da podrži svog muža, a ono što su pokazali na crvenom tepihu bilo je besprekoran stil.

Modno usklađeni i sa osmesima na licima, Sulejman i Šeherezada osvojili su simpatije svih prisutnih.

Dugačka crna haljina s dubokim V dekolteom bio je njen izbor, a ova elegantna kreacija pratila je liniju njenog tijela i pokazala njenu impresivnu figuru. Broš i minđuše dodali su notu glamura ovom izdanju, a crveni manikir i diskretna šminka su na pravi način zaokružili modnu kombinaciju.

Zalizana punđa otkrila je tamnije tonove u koje se Šeherezada vratila nakon brojnih promjena i pokazala da joj odlično stoji.

Njen suprug, čuveni turski glumac Halit Ergenç, bio je također elegantan u trodelnom crnom odijelu koje je iskombinirao s crnom košuljom i kravatom. Reveri sa njegovog sakoa bili su komplementarni sa reverima Šeherezadine haljine, i može se reći da su ova monohromatska crna izdanja Halita i Berguzar bila među najljepšima koje smo vidjeli u posljednje vrijeme.

Podsetimo, čuveni turski par upoznao se 2006. godine na snimanju serije "Hiljadu i jedna noć". Halit je u to vrijeme bio u braku s koleginicom Gizem Sojsaldi, pa je ostavio i to trudnu da bi bio sa Berguzar.

Berguzar i Halit vjenčali su se 2009. godine i imaju troje djece: sinove Alija i Hana i kćerku Lejlu.

Tokom proteklih godina mnogo puta se pričalo o ljubavnim aferama i njihovim trzavicama u braku, što su oni ponosno odbacivali.

Za njihov fenomenalan izgled zaslužna je dijeta kojoj su se oboje podvrgli.

Zajedničkim snagama uspjeli su da smršaju ukupno 21 kg. Berguzar je skinula 7, a Halit fantastičnih 14 kilograma.

- Jedem sirovo povrće i polupečeno meso. Izbacio sam šećer, namirnice s glutenom i mliječne proizvode. Zapravo, uglavnom sam bio na sirovoj hrani - ispričao je Halit.

Tokom celodnevnih snimanja glumac je najčešće jeo đumbir, zelene jabuke, šargarepu, cveklu, spanać i celer, potaž od bundeve, kinoa salatu…

Kada je riječ o pićima, njegov izbor bila je limunada ili napitak od žitarica.

Slavni turski par nije se odricao ni poslastica, ali ih je pažljivo birao. Najčešće je to bio desert od nane, narandže, kakaa i urmi.

# TURSKA
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