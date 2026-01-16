Armin Omerović kroz dvadeset godina od prvog filma: Od dječije igre do zrelih uloga

Bosanskohercegovački glumac Armin Omerović karijeru je započeo još kao dječak, a danas vlada svim umjetničkim formatima –filmom, televizijom i pozorištem. Publiku posebno oduševljava u bh. mjuziklu „Sarajevo, moje drago“, gdje spaja glumu, muziku i ples, potvrđujući svestranost i zrelost koja ga izdvaja među domaćim glumcima.

Od uspjeha filma „Armin“, preko projekata za djecu i društveno značajnih angažmana, do mirnijeg dijela privatnog života, iskreno je govorio za „Dnevni avaz“.

Prostor istraživanja

Publika Vas ima priliku pratiti kroz različite formate. Koliko je moguće da umjetnik izdvoji najposebniji ili je svaki podjednako važan?

- Svaki od njih nosi svoju posebnu vrijednost. Film je, bez sumnje, važan dio mog profesionalnog identiteta, gdje sam svoj put započeo sa filmom „Put lubenica“. Film „Armin“ zauzima posebno mjesto jer je taj film nekako i moja lična karta. Ove godine navršava se i dvadeset godina od mog prvog snimljenog filma, što mi daje dodatni povod da se osvrnem na put koji je od tada napravljen. Veliku pažnju posvećujem i televizijskim projektima, jer sam u jednom periodu intenzivno radio za Novu TV, gdje je tempo rada, dinamika i način pripreme potpuno drugačiji u odnosu na film i pozorište. Pozorište je, s druge strane, prostor stalnog istraživanja. Imao sam priliku raditi na žanrovski vrlo različitim projektima, od dječijih predstava do ozbiljnih dramskih uloga, uz poseban naglasak na mjuzikl kao formu koja u Bosni i Hercegovini sve više dobiva prostor i publiku. Posebno mjesto zauzima i umjetnički program koji realizujem sa suprugom Almom, u kojem njegujem poeziju u jedinstvu s njenom interpretacijom sevdalinki. Svaki novi projekat me oblikuje na drugačiji način i nosi svoju autentičnost. Ne bih izdvajao jedan format kao važniji od drugih, zahvalan sam na svakoj prilici da profesionalno napredujem i ostajem u dijalogu s publikom kroz različite umjetničke izraze.

Kao što ste naglasili, mjuzikl „Sarajevo, moje drago“ Zlatana Fazlića Fazle osvaja publiku mjesecima unazad. Kako ste doživjeli taj rad i šta Vama lično znači biti dio ove predstave?

- Taj autorski mjuzikl pokazao se kao jedan od najupečatljivijih teatarskih projekata posljednjih godina. Riječ je o muzičko-scenskom djelu koje kroz sudbine likova iz sarajevske mahale prati promjene grada i njegovih ljudi kroz nekoliko decenija, oslanjajući se na originalnu muziku pisanu upravo za ovu predstavu. Spoj glume, pjesme i plesnog pokreta čini predstavu izrazito zahtjevnom, ali i snažno emotivnom kako za publiku tako i za izvođače. Veliki ansambl, čije su uloge prepoznate i od publike i od kritike, dao je posebnu snagu projektu. Posebnu umjetničku vrijednost predstavi daje režija Dine Mustafića, uz doprinos saradnica Lejle Jusić i Amile Terzimehić, kao i muzička realizacija uz učešće Sarajevske filharmonije, pod rukovodstvom maestra Ranka Rihtmana. Uloga Cara, koju igram, omogućava mi da se izrazim kroz više slojeva, glumački, muzički i plesni, što nosi veliku odgovornost. Reakcije publike su odlične; posebno se osvrću na završni song „A ja dobro znam to lice“, koji izvodim. Svako izvođenje do sada bilo je igrano pred punom dvoranom, uključujući i januarske termine, što dodatno potvrđuje da je publika oduševljena mjuziklom.