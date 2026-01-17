Blejk Lajvli angažovala advokaticu koja je radila sa žrtvama Džefrija Epstajna

Američka glumica Blejk Lajvli (Blake Lively) angažovala je Sigird MekKoli (Sigrid McCawley), renomiranu advokaticu poznatu po ranijem zastupanju žrtava Džefrija Epstajna (Jeffrey Epstein), uoči dugo najavljivanog suđenja protiv Džastina Baldonija (Justin Baldoni).

Kako navodi magazin People, osnovni zadatak MekKoli bit će komunikacija s javnošću i medijima o ključnim aspektima ovog slučaja.

- Privilegija je raditi s vrhunskim pravnim timom Blejk Lajvli na slučaju koji se u svojoj srži odnosi na ženu koja je bila izložena neprijateljskom radnom okruženju i napada se jer je stala u zaštitu sebe i drugih kolegica - izjavila je MekKoli.

MekKoli će se pridružiti advokatima Majku Gotlibu (Mike Gottlieb) i Esri Hadson (Esra Hudson), koji se već pripremaju za pravni okršaj s Baldonijevim timom.

- Oduševljeni smo što se Sigrid pridružila Blakeovom pravnom timu u ovoj važnoj ulozi u upravljanju našim komunikacijama s javnošću. Sigrid smo regrutirali na temelju njenog dugogodišnjeg rada u prenošenju istine moćnicima, uključujući hrabro zastupanje žrtava Epstajna. Nema sumnje da će njeno iskustvo dobro poslužiti timu - rekli su Gottlieb i Hudson za People.

Među najpoznatijim slučajevima u karijeri advokatice MekKoli ističe se zastupanje žrtava zlostavljanja Epstajna i Gilejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), uključujući Virdžiniju Đufre (Virginia Giuffre). Također je sarađivala s Lesli Sloan (Leslie Sloane), publicisticom Lajvli, nakon što ju je Baldoni tužio. Taj postupak odbačen je u junu 2025. godine.