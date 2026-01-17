Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIČKA GLUMICA

Blejk Lajvli angažovala advokaticu koja je radila sa žrtvama Džefrija Epstajna

Oduševljeni smo što se Sigrid pridružila Blakeovom pravnom timu u ovoj važnoj ulozi u upravljanju našim komunikacijama s javnošću

Blejk Lajvli - Avaz
Blejk Lajvli - Avaz
Blejk Lajvli - Avaz
Blejk Lajvli (Blake Lively) - Avaz
Blejk Lajvli - Avaz
+3
A. O.

17.1.2026

Američka glumica Blejk Lajvli (Blake Lively) angažovala je Sigird MekKoli (Sigrid McCawley), renomiranu advokaticu poznatu po ranijem zastupanju žrtava Džefrija Epstajna (Jeffrey Epstein), uoči dugo najavljivanog suđenja protiv Džastina Baldonija (Justin Baldoni).

Kako navodi magazin People, osnovni zadatak MekKoli bit će komunikacija s javnošću i medijima o ključnim aspektima ovog slučaja.

- Privilegija je raditi s vrhunskim pravnim timom Blejk Lajvli na slučaju koji se u svojoj srži odnosi na ženu koja je bila izložena neprijateljskom radnom okruženju i napada se jer je stala u zaštitu sebe i drugih kolegica - izjavila je MekKoli.

MekKoli će se pridružiti advokatima Majku Gotlibu (Mike Gottlieb) i Esri Hadson (Esra Hudson), koji se već pripremaju za pravni okršaj s Baldonijevim timom.

- Oduševljeni smo što se Sigrid pridružila Blakeovom pravnom timu u ovoj važnoj ulozi u upravljanju našim komunikacijama s javnošću. Sigrid smo regrutirali na temelju njenog dugogodišnjeg rada u prenošenju istine moćnicima, uključujući hrabro zastupanje žrtava Epstajna. Nema sumnje da će njeno iskustvo dobro poslužiti timu - rekli su Gottlieb i Hudson za People.

Među najpoznatijim slučajevima u karijeri advokatice MekKoli ističe se zastupanje žrtava zlostavljanja Epstajna i Gilejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), uključujući Virdžiniju Đufre (Virginia Giuffre). Također je sarađivala s Lesli Sloan (Leslie Sloane), publicisticom Lajvli, nakon što ju je Baldoni tužio. Taj postupak odbačen je u junu 2025. godine.

Nakon višemjesečnih spekulacija o sukobu između Baldonija i Lajvli na snimanju filma It Ends With Us, glumica je u decembru 2024. godine najprije podnijela pritužbu, a zatim i tužbu. U optužbama se navodi da ju je reditelj navodno seksualno uznemiravao, prekršio ugovor, nanio emocionalnu bol, narušio privatnost te prouzrokovao gubitak zarade.

Baldoni je potom uzvratio protutužbom vrijednom 400 miliona dolara protiv Sloan, Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa (Ryan Reynolds), ali je i ta tužba odbačena krajem 2025. godine.

U najnovijem razvoju događaja, na ročištu zakazanom za 22. januar sudac će razmatrati argumente vezane za Baldonijev zahtjev za skraćeni postupak, kojim se traži odbacivanje dijela ili svih tužbi koje je podnijela Lajvli, prije izlaska slučaja pred porotu.

Podsjećamo, suđenje koje je prvobitno bilo zakazano za mart ove godine, odgođeno je i pomjereno za maj.

# BLAKE LIVELY
# SAD
# JEFFREY EPSTEIN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.