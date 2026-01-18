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Ešton Kučer iznenadio komentarom o Demi Mur

Demi Mur i Ešton Kučer su započeli vezu 2003. godine i vjenčali se 2005, da bi se razveli 2013

Instagram

E. A.

18.1.2026

​Ešton Kučer je u jednoj emisiji prokomentarisao svoju bivšu suprugu Demi Mur, hvaleći njenu glumu u filmu "Supstanca".

- Prvo, Demi u 'Supstanci' je bila fenomenalna, dobila je izvanredne pohvale, toliko sam ponosan na nju, bila je sjajna - rekao je on u intervjuu za Entertainment Tonight.

Demi Mur i Ešton Kučer su započeli vezu 2003. godine i vjenčali se 2005, da bi se razveli 2013.

Iako je Demi u svojoj knjizi "Inside Out" tvrdila da ju je Kučer varao, čini se da su sada u prijateljskom odnosu.

Ešton je ranije izjavio da između njih nema loših osjećanja i da se trudi da ostane u kontaktu sa njenim ćerkama Rumer, Skaut i Talulom, koje je dobila u braku sa Brusom Vilisom.

Demi Mur i Ešton Kučer - Avaz
Demi Mur - Avaz
Demi Mur i Ešton Kučer - Avaz
Demi Mur - Avaz
Demi Mur - Avaz

- Pomagao sam im da odrastu kroz tinejdžerske godine. Volim ih. Nikada neću prestati da ih volim, poštujem, cijenim i navijam da budu uspješne u svemu čime se bave - dodao je glumac, prenosi "CDM".

# DEMI MUR
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