Ešton Kučer iznenadio komentarom o Demi Mur

​Ešton Kučer je u jednoj emisiji prokomentarisao svoju bivšu suprugu Demi Mur, hvaleći njenu glumu u filmu "Supstanca".

- Prvo, Demi u 'Supstanci' je bila fenomenalna, dobila je izvanredne pohvale, toliko sam ponosan na nju, bila je sjajna - rekao je on u intervjuu za Entertainment Tonight.

Demi Mur i Ešton Kučer su započeli vezu 2003. godine i vjenčali se 2005, da bi se razveli 2013.

Iako je Demi u svojoj knjizi "Inside Out" tvrdila da ju je Kučer varao, čini se da su sada u prijateljskom odnosu.

Ešton je ranije izjavio da između njih nema loših osjećanja i da se trudi da ostane u kontaktu sa njenim ćerkama Rumer, Skaut i Talulom, koje je dobila u braku sa Brusom Vilisom.