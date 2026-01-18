Džejson Momoa uživa u ljubavi sa 13 godina mlađom glumicom

Holivudski šmeker Džejson Momoa (46) već neko vrijeme uživa u ljubavi sa Adrijom Arjonom (33). Zajedno su se pojavili na premijeri njegovog filma "The Wrecking Ball".

Par je prošetao crvenim tepihom, pozirali su okupljenim fotografima i usput se poljubili čime su svima pokazali da su zaljubljeni još uvijek kao prvog dana.

Džejson je privukao pažnju neobičnim izdanjem – nosio je ljubičasto baršunasto odjelo koje je isticalo njegovu mišićavu građu, a kombinaciju je upotpunio tradicionalnom ogrlicom sa rodnih Havaja.

U međuvremenu, Adrija je ostavljala bez daha u izazovnoj poluprozirnoj crnoj haljini koja je naglasila njene obline, prenosi Superžena.