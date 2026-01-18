Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HOLIVUD

Džejson Momoa uživa u ljubavi sa 13 godina mlađom glumicom

Par je prošetao crvenim tepihom, pozirali su okupljenim fotografima

Društvene mreže

E. A.

18.1.2026

Holivudski šmeker Džejson Momoa (46) već neko vrijeme uživa u ljubavi sa Adrijom Arjonom (33). Zajedno su se pojavili na premijeri njegovog filma "The Wrecking Ball".

Par je prošetao crvenim tepihom, pozirali su okupljenim fotografima i usput se poljubili čime su svima pokazali da su zaljubljeni još uvijek kao prvog dana.

Džejson je privukao pažnju neobičnim izdanjem – nosio je ljubičasto baršunasto odjelo koje je isticalo njegovu mišićavu građu, a kombinaciju je upotpunio tradicionalnom ogrlicom sa rodnih Havaja.

U međuvremenu, Adrija je ostavljala bez daha u izazovnoj poluprozirnoj crnoj haljini koja je naglasila njene obline, prenosi Superžena.

Džejson i Adrijon. AP

Džejson Momoa je vezu sa Adrijom, koja je inače portorikanska glumica, započeo prošle godine, a ubrzo nakon toga su počeli da se pojavljuju na važnijim javnim događajima zajedno.

Popularni glumac se prošle godine razveo od dugogodišnje supruge Lise Bonet sa kojom ima dvoje djece.

# DŽEJSON MOMOA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.