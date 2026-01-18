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POVREDA KUKA

Čuveni voditelj pao, doživio prelom, pa objavio fotografiju iz bolnice: "Krivim Donalda Trampa"

Voditelj je otkrio da ga sada očekuje šest sedmica hoda uz pomoć štaka, dok su mu putovanja na duge relacije zabranjena u narednih 12 sedmica

Pirs Morgan. Instagram

S. S.

18.1.2026

Britanski novinar i voditelj Pirs Morgan (60) oporavlja se u bolnici nakon teške povrede kuka, koju je, kako sam tvrdi, zadobio zbog „malog stepenika“ u jednom londonskom restoranu.

Morgan je u nedjelju poslijepodne putem društvenih mreža obavijestio pratioce o svom zdravstvenom stanju, objavivši fotografiju iz bolničkog kreveta. Na platformi X ironično je poručio da je Nova godina „počela sjajno“.

Kako je naveo, tokom večere u Londonu spotaknuo se o neprimjetan stepenik, pri čemu je zadobio težak prelom butne kosti (femura), zbog čega je bila neophodna ugradnja vještačkog kuka.

Voditelj je otkrio da ga sada očekuje šest sedmica hoda uz pomoć štaka, dok su mu putovanja na duge relacije zabranjena u narednih 12 sedmica. Na kraju objave nije propustio da se našali u svom prepoznatljivom stilu:

– Krivim Donalda Trampa.

Uz poruku je objavio fotografiju iz bolničkog kreveta s podignutim palcem, dok je na Instagramu podijelio i rendgenski snimak povrede.

# PIERS MORGAN
# DONALD TRUMP
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