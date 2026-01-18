Evo kako je Radulović govorila za "Avaz" o Aleksiću: "Oporavit ću se kad se sudski proces završi", nije to dočekala

Mika Aleksić je proveo osam mjeseci u pritvoru, a onda se branio sa slobode. Njemu se sudilo za silovanje i spolno uznemiravanje glumica, a Milena Radulović je hrabro svjedočila.

Prije pet godina glumica Milena Radulović je javno progovorila o tome kako je režiser i scenarista Miroslav Mika Aleksić silovao u u školi glume dok je bila maloljetna.

Ona je rekla joj je film "Toma" bio terapija nakon svih dešavanja, a u nastavku izdvajamo dijelove iz tog intervjua.

Milena Radulović je 2021. godine boravila u glavnom gradu Bosne i Hercegovine na Sarajevo Film Festivalu, gdje je promovirala film "Toma", a tada je, između ostalog, otkrila za naš list da će se oporaviti kada se sudski proces završi, no ona to nije dočekala.

Kad ste već rekli da je to bila Vaša terapija, koliko Vam je trebalo, nakon cijele te afere, da se oporavite i koliko je to utjecalo na Vaš posao?

- Iskreno, ja ne mogu birati kada ću početi da radim... Mene je rad uvijek ispunjavao, čak i u periodima kada mi je bilo gore nego ove godine. Gluma me uvijek liječila. Najgore sam se osjećala kada odem na odmor. Mislim da u situaciji u kojoj sam se ja našla nema nekog kompletnog oporavka niti kompletnog rasula. Sve ide u fazama, tako da, sve dok se ne završi, ja ne mogu reći da sam se oporavila. A odgovor na Vaše pitanje - oporavit ću se kada se naš sudski proces završi.

Koliko Vam smeta to što su pojedini mediji usredotočeni na cijelu situaciju s Miroslavom Aleksićem, a ne na Vašu karijeru?

- Ja se za svoju karijeru ne plašim. To je nekako prirodan slijed događaja, znala sam da će biti tako. Nisam imala predstavu da će to biti ovih razmjera, ali nisam ni iznenađena. Mene to ne pogađa toliko lično, samo u datom trenutku, kada pročitate nešto u moru svega. Ne povrijedi me to na nekom, da kažem, dubinskom nivou. Strašno mi je od pojedinih medija to hranjenje neke vrste sekundarne viktimizacije. Užasno mi je zbog nekih drugih djevojaka, u kontaktu sam s mnogim žrtvama seksualnog zlostavljanja i zaista to utječe na njih, u smislu da se zastraše. Mene niko ne može zastrašiti ili povrijediti. Samo nije uredu prema ženama u jednom društvu.

Smatrate li da ste dali ostalim ženama hrabrosti da progovore?

- Nadam se da jesam - da shvate da nisu jedine i da se to dešava svima, svugdje. Da počnu biti nježnije prema sebi, da ne šute nikome. Ja sam morala da istupim javno jer je ovo bila specifična situacija, u kojoj postoji još šest djevojaka koje su mlađe od mene. Odlučila sam da ja budem ta koja će to učiniti i da to kažem naglas, jer sam od njih starija i više medijski zastupljenija. Kada sam se odlučila na taj korak, to sam gledala kao jedini pravi put koji sam imala, a ne kao hrabrost. To je jedini način, nakon dugo godina traženja opcija i silnih neuspjeha, da zaustavim djelovanje tog čovjeka.

Kako komentirate navode određenih medija da je ovo montiran slučaj?

- Samo mogu reći da ti mediji koji se time bave ne žele da presude u ničiju korist, ne bave se nekim većim ciljem, samo senzacijom. Da je neko drugi u pitanju i da ja to posmatram, ne bih mogla da šutim na nepravdu.