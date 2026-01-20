Marvel potvrdio: Leonardo DiKaprio postoji u MCU

Nadolazeći projekat "Wonder Man" iz Marvel Studiosa direktno je potvrdio da Leonardo DiKaprio postoji u Marvelovom filmskom univerzumu (MCU), i to je zapravo briljantan potez.

Nadolazeća Disney+ serija istražiće MCU-ovu verziju Holivuda, čineći ga centralnim mjestom radnje serije dok se fokusira na putovanje Sajmona Vilijamsa da postane glavni glumac u izmišljenom rebutu filma "Wonder Man" s velikim budžetom.

Marketing za MCU-ovu seriju "Wonder Man" već je dobio visoke pohvale jer udvostručuje komentare s holivudskom tematikom.

A sada je Marvel podigao stvari na viši nivo potvrđujući da se legendarni glumac negdje nalazi u MCU-u, prenosi "TheDirect".