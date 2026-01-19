“Marty Supreme” oborio rekord: Film sa Timotijem Šalameom najuspješniji u historiji studija A24 u SAD

Film “Marty Supreme” zvanično je postao komercijalno najuspješniji naslov studija A24 na sjevernoameričkom tržištu, sa zaradom od 80 miliona dolara.

Sportska drama time je prestigla dosadašnjeg rekordera, oskarovca “Sve u isto vrijeme”, koji je u Sjedinjenim Američkim Državama zaradio 77 miliona dolara.

Ipak, taj film i dalje ostaje najuspješniji A24 naslov na globalnom nivou, sa ukupnom svjetskom zaradom od 142 miliona dolara.

“Marty Supreme” je do sada ostvario 17 miliona dolara u inostranstvu, dok njegova ukupna globalna zarada iznosi 97 miliona dolara, s obzirom na to da je film zasad prikazivan samo na odabranim međunarodnim tržištima, uz planirano postepeno širenje distribucije u narednim sedmicama.

Film je premijerno prikazan širom SAD-a na Božić i tokom produženog prazničnog vikenda zaradio je 27 miliona dolara. Sada, u petom vikendu prikazivanja, očekuje se dodatnih 6,6 miliona dolara prihoda, čime će ukupna domaća zarada dostići oko 80,8 miliona dolara.

Veliku ulogu u uspjehu filma imao je glavni glumac Timoti Šalame, čija je promotivna turneja privukla ogromnu pažnju javnosti.

Ipak, dugoročna popularnost filma u bioskopima pripisuje se i snažnoj reakciji publike na režiju Džoša Safdija.