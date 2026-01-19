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ZVANIČNO

“Marty Supreme” oborio rekord: Film sa Timotijem Šalameom najuspješniji u historiji studija A24 u SAD

Film je premijerno prikazan širom SAD-a na Božić i tokom produženog prazničnog vikenda zaradio je 27 miliona dolara

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E. A.

19.1.2026

Film “Marty Supreme” zvanično je postao komercijalno najuspješniji naslov studija A24 na sjevernoameričkom tržištu, sa zaradom od 80 miliona dolara.

Sportska drama time je prestigla dosadašnjeg rekordera, oskarovca “Sve u isto vrijeme”, koji je u Sjedinjenim Američkim Državama zaradio 77 miliona dolara.

Ipak, taj film i dalje ostaje najuspješniji A24 naslov na globalnom nivou, sa ukupnom svjetskom zaradom od 142 miliona dolara.

“Marty Supreme” je do sada ostvario 17 miliona dolara u inostranstvu, dok njegova ukupna globalna zarada iznosi 97 miliona dolara, s obzirom na to da je film zasad prikazivan samo na odabranim međunarodnim tržištima, uz planirano postepeno širenje distribucije u narednim sedmicama.

Film je premijerno prikazan širom SAD-a na Božić i tokom produženog prazničnog vikenda zaradio je 27 miliona dolara. Sada, u petom vikendu prikazivanja, očekuje se dodatnih 6,6 miliona dolara prihoda, čime će ukupna domaća zarada dostići oko 80,8 miliona dolara.

Veliku ulogu u uspjehu filma imao je glavni glumac Timoti Šalame, čija je promotivna turneja privukla ogromnu pažnju javnosti.

Ipak, dugoročna popularnost filma u bioskopima pripisuje se i snažnoj reakciji publike na režiju Džoša Safdija.

“Marty Supreme” je ujedno i najskuplji film u istoriji studija A24, sa budžetom od oko 70 miliona dolara, što znači da je snažna bioskopska zarada ključna za njegovu finansijsku isplativost, budući da bioskopi zadržavaju približno polovinu prihoda od prodatih karata.

Osim komercijalnog uspjeha, film ostvaruje i značajan odjek na nagradnoj sceni. Timoti Šalame je za ovu ulogu već osvojio Zlatni globus i Critics Choice nagradu za najboljeg glumca, a očekuje se i njegova nominacija za Oskara, o kojoj će Američka filmska akademija odlučivati u četvrtak.

# TIMOTI ŠALME
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