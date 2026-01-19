Slavni voditelj ušao u Ginisovu knjigu rekorda: Evo zbog čega

Bivši voditelj vijesti na televiziji CBS Philadelphia, Džim Donovan, ušao je u Ginisovu knjigu rekorda zahvaljujući najvećoj kolekciji čarapa na svijetu. U njegovom vlasništvu nalazi se ukupno 1.531 različit par, što mu je donijelo zvanično priznanje svjetskog rekorda.

Tokom godina, šarene i neobične čarape postale su njegov zaštitni znak na malim ekranima, a publika je dodatno obogatila kolekciju slanjem raznih primjeraka, među kojima su bili i parovi s njegovim likom. Zanimljivo je da je ovo priznanje stiglo u isto vrijeme kada je Donovan završio dugogodišnju televizijsku karijeru i otišao u penziju.