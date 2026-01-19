Anđelka Prpić se oglasila nakon smrti Mike Aleksića oštrom porukom

Glumica Anđelka Prpić oglasila se nakon vijesti da je preminuo režiser i vlasnik dramske škole "Stvar srca", Miroslav Mika Aleksić.
Prema saopćenju, Mika Aleksić preminuo je jučer, 18. januara, u svom domu u Beogradu, nakon duge bolesti.
GLUMICA
Prema saopćenju, Mika Aleksić preminuo je jučer, 18. januara, u svom domu u Beogradu, nakon duge bolesti
Anđelka Prpić i Mika Aleksić. Instagram/Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Glumica Anđelka Prpić oglasila se nakon vijesti da je preminuo režiser i vlasnik dramske škole "Stvar srca", Miroslav Mika Aleksić.
Prema saopćenju, Mika Aleksić preminuo je jučer, 18. januara, u svom domu u Beogradu, nakon duge bolesti.
Anđelkin story. Instagram
Tek poneko od glumaca se oglasio nakon njegove smrti, a među njima je i Anđelka Prpić.
Baš kao i njen kolega Miloš Timotijević, Anđelka Prpić na društvenim mrežama je podijelila naslov vijesti koji je glasio: "Preminuo režiser i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić", ali je precrtala dio "režiser i učitelj glume" i iznad napisala: "zlostavljač i s**sualni prestupnik".
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