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GLUMICA

Anđelka Prpić se oglasila nakon smrti Mike Aleksića oštrom porukom

Prema saopćenju, Mika Aleksić preminuo je jučer, 18. januara, u svom domu u Beogradu, nakon duge bolesti

Anđelka Prpić i Mika Aleksić. Instagram/Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

M. Až.

19.1.2026

Glumica Anđelka Prpić oglasila se nakon vijesti da je preminuo režiser i vlasnik dramske škole "Stvar srca", Miroslav Mika Aleksić.

Prema saopćenju, Mika Aleksić preminuo je jučer, 18. januara, u svom domu u Beogradu, nakon duge bolesti.

Anđelkin story. Instagram

Tek poneko od glumaca se oglasio nakon njegove smrti, a među njima je i Anđelka Prpić.

Baš kao i njen kolega Miloš Timotijević, Anđelka Prpić na društvenim mrežama je podijelila naslov vijesti koji je glasio: "Preminuo režiser i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić", ali je precrtala dio "režiser i učitelj glume" i iznad napisala: "zlostavljač i s**sualni prestupnik".

# MIROSLAV MIKA ALEKSIĆ
# ANĐELKA PRPIĆ
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