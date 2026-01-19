Anđelka Prpić se oglasila nakon smrti Mike Aleksića oštrom porukom

Glumica Anđelka Prpić oglasila se nakon vijesti da je preminuo režiser i vlasnik dramske škole "Stvar srca", Miroslav Mika Aleksić. Prema saopćenju, Mika Aleksić preminuo je jučer, 18. januara, u svom domu u Beogradu, nakon duge bolesti.

Anđelkin story . Instagram Anđelkin story . Instagram

Tek poneko od glumaca se oglasio nakon njegove smrti, a među njima je i Anđelka Prpić.