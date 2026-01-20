Kristijan Bejl i Džesi Bakli će vas šokirati kao Frankenštajn i njegova nevjesta

Radnja filma je smještena u tridesete godine 20. vijeka i prati usamljenog Frankenštajna koji odlazi u Čikago kako bi zatražio doktora da mu napravi partnerku. Njih dvojica zatim odluče da ožive ubijenu mladu ženu, koja postaje Frankenštajnova nevjesta, navodi 24sedam.

Oboje donose veoma intenzivne, kompleksne i zastrašujuće uloge, a fizičke transformacije su šokantne, jer su oboje skoro neprepoznatljivi.

Objavljen je zvanični trejler za film “Nevjesta”, rediteljke Megi Džilnhol, u kom glavne uloge igraju Kristijan Bejl i Džesi Bakli.

Međutim, nakon što ona privuče pažnju policije i zapali iskru radikalnog društvenog pokreta, oni shvataju da su dobili više nego što su tražili.

Sve prerasta u jezivu priču koja gledaoce vodi u svijet ubistava, opsjednutosti i divlje, zapaljive romanse između dva oživljena bića.

Pored Bejla i Bakli, tu su i Piter Sarsgrad, Penelope Kruz, Džejk Džilenhol i Anet Bening.