Kristijan Bejl i Džesi Bakli će vas šokirati kao Frankenštajn i njegova nevjesta

Objavljen je zvanični trejler za film “Nevjesta”, rediteljke Megi Džilnhol, u kom glavne uloge igraju Kristijan Bejl i Džesi Bakli.
Oboje donose veoma intenzivne, kompleksne i zastrašujuće uloge, a fizičke transformacije su šokantne, jer su oboje skoro neprepoznatljivi.
Radnja filma je smještena u tridesete godine 20. vijeka i prati usamljenog Frankenštajna koji odlazi u Čikago kako bi zatražio doktora da mu napravi partnerku. Njih dvojica zatim odluče da ožive ubijenu mladu ženu, koja postaje Frankenštajnova nevjesta, navodi 24sedam.