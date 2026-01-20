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ZVANIČNI TREJLER

Kristijan Bejl i Džesi Bakli će vas šokirati kao Frankenštajn i njegova nevjesta

Oboje donose veoma intenzivne, kompleksne i zastrašujuće uloge

Novi film. Instagram

E. A.

20.1.2026

Objavljen je zvanični trejler za film “Nevjesta”, rediteljke Megi Džilnhol, u kom glavne uloge igraju Kristijan Bejl i Džesi Bakli.

Oboje donose veoma intenzivne, kompleksne i zastrašujuće uloge, a fizičke transformacije su šokantne, jer su oboje skoro neprepoznatljivi.

Radnja filma je smještena u tridesete godine 20. vijeka i prati usamljenog Frankenštajna koji odlazi u Čikago kako bi zatražio doktora da mu napravi partnerku. Njih dvojica zatim odluče da ožive ubijenu mladu ženu, koja postaje Frankenštajnova nevjesta, navodi 24sedam.

Međutim, nakon što ona privuče pažnju policije i zapali iskru radikalnog društvenog pokreta, oni shvataju da su dobili više nego što su tražili.

Sve prerasta u jezivu priču koja gledaoce vodi u svijet ubistava, opsjednutosti i divlje, zapaljive romanse između dva oživljena bića.

Pored Bejla i Bakli, tu su i Piter Sarsgrad, Penelope Kruz, Džejk Džilenhol i Anet Bening.

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