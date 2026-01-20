Video / Selma Karić iz "MasterChefa": Ne radim ono što mi vjera brani, Sarajevu fali dobrih restorana

Selma Karić, učesnica "MasterChefa", bila je gošća novog izdanja "Avazovog intervjua", te je tom prilikom govorila o svom učešću u ovom kulinarskom šou.

Prisjetila se kako je sve počelo, ali i dotakla se razloga zašto je ispala.

- Jelo je bilo sa svinjskim mesom. Nisam ga mogla probati. Kada pravim neko jelo, nije mi problem korisiti svinjsko meso, vodim se svojim kulinarskim vještinama. Međutim, ovdje je slučaj bio da sam morala da rekreiram jelog drugog kuhara, tako da nisam znala tačan okus - ispričala je Karić.

Istakla je i to da joj nije problem spremati bilo šta, te da voli sve svjetske kuhinje, ali da se ipak vodi svojim vjerskim načelima, te ne praktikuje nešto što joj vjera ne dozvoljava.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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