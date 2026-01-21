Tražio da ga stvarno vežu za stolicu za pogubljenje: Kris Prat pomjera granice

Holivudska zvijezda Kris Prat, poznat po duhovitim i akcionim ulogama u hitovima poput “Čuvara galaksije” i “Svijeta iz doba Jure”, potpuno mijenja imidž u novom naučnofantastičnom trileru “Mercy”.

Za potrebe ove uloge, glumac je, kako sam kaže, insistirao da bude zaista zaključan u stolicu za pogubljenje – i to i do 50 minuta bez prekida.

- Mislio sam da će to pomoći mojoj glumi – osjećaju klaustrofobije, zarobljenosti i potpunog gubitka kontrole - rekao je Prat u razgovoru za BBC.

U filmu Prat tumači detektiva za ubistva Krisa Rejvena, policajca koji se budi vezan za stolicu za pogubljenje, bos i dezorijentisan, nakon pijane noći koje se ne sjeća. Optužen je za ubistvo supruge i ima svega 90 minuta da pred sudom dokaže da je nevin – u suprotnom, slijedi momentalna egzekucija.

Problem je u tome što sudija nije čovjek, već vještačka inteligencija.

Radnja se odvija u realnom vremenu, a gledaoci prate Rejvena dok, boreći se sa teškim mamurlukom i rupama u sjećanju, pokušava da rekonstuiše šta se zapravo dogodilo.

- Nikada ranije nisam igrao ovakav lik, niti bio u ovakvom žanru. Ovo je bilo potpuno novo iskustvo za mene - istakao je Prat.

Režiser filma je Timur Bekmambetov, a Prat je od njega tražio da scena vezivanja ne bude simulirana.

- Bio sam znojav, nisam mogao da se pomjerim, ako me je svrbjelo lice – nisam mogao da se počešem. Nisam mogao ni da ustanem. Sve to se vidi na ekranu - objašnjava glumac.

Sudiju Madoks, hladnu i beskompromisnu AI figuru, tumači Rebeka Ferguson, zvijezda filmova “Nemoguća misija” i “Dina”. Zanimljivo je da tokom snimanja zajedničkih scena, Prat nije mogao ni da je vidi – bio je podignut nekoliko metara iznad zemlje i potpuno izolovan u konstrukciji stolice.

- Čuo sam njen glas, ali ona fizički nije bila sa mnom na setu. Ta izolacija je bila veliki glumački izazov – i upravo to je dalo snagu tim scenama - kaže Prat.