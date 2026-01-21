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HOLIVUD

Tražio da ga stvarno vežu za stolicu za pogubljenje: Kris Prat pomjera granice

Iako film pripada fikciji, tema vještačke inteligencije u pravosuđu sve je aktuelnija

AP

E. A.

21.1.2026

Holivudska zvijezda Kris Prat, poznat po duhovitim i akcionim ulogama u hitovima poput “Čuvara galaksije” i “Svijeta iz doba Jure”, potpuno mijenja imidž u novom naučnofantastičnom trileru “Mercy”.

Za potrebe ove uloge, glumac je, kako sam kaže, insistirao da bude zaista zaključan u stolicu za pogubljenje – i to i do 50 minuta bez prekida.

- Mislio sam da će to pomoći mojoj glumi – osjećaju klaustrofobije, zarobljenosti i potpunog gubitka kontrole - rekao je Prat u razgovoru za BBC.

U filmu Prat tumači detektiva za ubistva Krisa Rejvena, policajca koji se budi vezan za stolicu za pogubljenje, bos i dezorijentisan, nakon pijane noći koje se ne sjeća. Optužen je za ubistvo supruge i ima svega 90 minuta da pred sudom dokaže da je nevin – u suprotnom, slijedi momentalna egzekucija.

Problem je u tome što sudija nije čovjek, već vještačka inteligencija.

Radnja se odvija u realnom vremenu, a gledaoci prate Rejvena dok, boreći se sa teškim mamurlukom i rupama u sjećanju, pokušava da rekonstuiše šta se zapravo dogodilo.

- Nikada ranije nisam igrao ovakav lik, niti bio u ovakvom žanru. Ovo je bilo potpuno novo iskustvo za mene - istakao je Prat.

Režiser filma je Timur Bekmambetov, a Prat je od njega tražio da scena vezivanja ne bude simulirana.

- Bio sam znojav, nisam mogao da se pomjerim, ako me je svrbjelo lice – nisam mogao da se počešem. Nisam mogao ni da ustanem. Sve to se vidi na ekranu - objašnjava glumac.

Sudiju Madoks, hladnu i beskompromisnu AI figuru, tumači Rebeka Ferguson, zvijezda filmova “Nemoguća misija” i “Dina”. Zanimljivo je da tokom snimanja zajedničkih scena, Prat nije mogao ni da je vidi – bio je podignut nekoliko metara iznad zemlje i potpuno izolovan u konstrukciji stolice.

- Čuo sam njen glas, ali ona fizički nije bila sa mnom na setu. Ta izolacija je bila veliki glumački izazov – i upravo to je dalo snagu tim scenama - kaže Prat.

“Mercy” prikazuje distopijsku budućnost u kojoj je društvo pod stalnim digitalnim nadzorom, a vještačka inteligencija koristi se za smanjenje kriminala. Sud “Mercy”, čijem je razvoju u priči doprinio upravo Rejven, omogućava optuženima uvid u sve snimke nadzora i kratke telefonske razgovore sa svjedocima.

Međutim, nema porote, nema žalbe – a čak 92 odsto suđenja završava se trenutnom smrtnom kaznom.

- Počiniš zločin danas – sjutra si mrtav - sažima Prat filozofiju tog sistema.

Za Prata je ovaj projekat bio posebno ispunjavajući.

- U velikim blokbasterima snimaš cio dan nešto što će na kraju trajati 15 sekundi. Sve je rascjepkano. Ovo je bilo kao duga pozorišna predstava u dva ili tri čina – ali sa specijalnim efektima na nivou najvećih filmova - kaže on.

Naglašava i da ovdje nije mogao da se osloni na prepoznatljivi šarm i humor.

- Ovo je ozbiljna uloga. Nema lakih momenta, nema opuštenosti. To mi je i bio cilj – da publici pokažem nešto što možda ne očekuju od mene - pojasnio je Prat.

Iako film pripada fikciji, tema vještačke inteligencije u pravosuđu sve je aktuelnija. Prat ističe da ga snimanje nije učinilo protivnikom tehnologije, ali je jasan gdje povlači liniju.

- Vjerujem u porotu, u pretpostavku nevinosti i u pravo na pravično suđenje. AI sudija, porota i dželat – to nije put kojim treba da idemo - poručuje glumac.

# HOLIVUD
# KRISP PRAT
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