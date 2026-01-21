Megan Markl se ne vraća na Netfliks: Izvori tvrde da neće biti 3. sezone hit serije

Serija Megan Markl “With Love, Meghan” neće se vratiti na Netfliks za treću sezonu, saznaje Page Six iz više izvora.

Iako se ranije spekulisalo o nastavku, izvor je naveo da neće biti nastavka serije.

- Razgovaralo se o specijalima za praznike, ali trenutno ništa nije u planu - kazao je izvor.

Megan (44) je odlučila da se umjesto toga fokusira na razvoj brenda “As Ever”, pri čemu će publika i dalje moći vidjeti kulinarske i kreativne sadržaje, ali u kraćim formatima na društvenim mrežama.