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SPEKULISALO SE O NASTAVKU

Megan Markl se ne vraća na Netfliks: Izvori tvrde da neće biti 3. sezone hit serije

Iako se ranije spekulisalo o nastavku, izvor je naveo da neće biti nastavka serije

Instagram

E. A.

21.1.2026

Serija Megan Markl “With Love, Meghan” neće se vratiti na Netfliks za treću sezonu, saznaje Page Six iz više izvora.

Iako se ranije spekulisalo o nastavku, izvor je naveo da neće biti nastavka serije.

- Razgovaralo se o specijalima za praznike, ali trenutno ništa nije u planu - kazao je izvor.

Megan (44) je odlučila da se umjesto toga fokusira na razvoj brenda “As Ever”, pri čemu će publika i dalje moći vidjeti kulinarske i kreativne sadržaje, ali u kraćim formatima na društvenim mrežama.

Sezona 2 emisije premijerno je prikazana u avgustu 2025. godine, ali nije ušla u top 10 Netfliksovih emisija u SAD-u te sedmice, navodi Forbs.

Ipak, praznični specijal iz 2025. uspio je ući u globalni Top 10, a Netfliks ga i dalje smatra velikim uspjehom.

Zvanični rejting za sezonu 2 i praznični specijal biće objavljen u februaru.

Emisija je u prvoj polovini 2025. zauzela 383. mjesto globalno, s 5,3 miliona pregleda, prema zvaničnom Netfliksovom izvještaju.

Netfliks i dalje sarađuje s Markl kroz njen “As Ever lifestyle” brend, koji uključuje proizvode poput meda, čaja i vina, povezane s emisijom.

Markl je ranije priznala da je snimanje emisije zahtijevalo mnogo truda.

- Osam epizoda po dvije sezone – to je mnogo rada - rekla je na samitu “Fortune’s Most Powerful Women” u oktobru.

# MEGAN MARKL
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