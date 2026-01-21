Glumac optužen za zlostavljanje djece pušten iz pritvora, suđenje će čekati na slobodi

Američki glumac Timoti Basfild pušten je iz pritvora i suđenje će čekati na slobodi, nakon što je sud u saveznoj državi Novi Meksiko odlučio da se rizici u ovom slučaju mogu umanjiti uslovima puštanja, piše Unilad.

Basfild je bio u istražnom pritvoru dok je sud odlučivao da li će ostati iza rešetaka do početka postupka.

Tužilaštvo je u početku tražilo da mu se odredi pritvor, ali je nakon dvosatnog ročišta, održanog u utorak 20. januara na okružnom sudu u San Bernalilju, sudija zaključio da nema dovoljno elemenata koji bi ukazivali na opasnost od ponavljanja krivičnog djela ukoliko se okrivljeni pusti na slobodu.

U obrazloženju odluke sudija je naveo da u spisima nema dokaza o obrascu kriminalnog ponašanja, niti sličnih navoda iz Basfildove prošlosti koji bi uključivali djecu, kao ni dokaza da je ranije kršio sudske naloge.

Dodao je i da se okrivljeni sam predao vlastima, čime je, prema mišljenju suda, pokazao poštovanje prema postupku.

Strogi uslovi puštanja na slobodu

Sud je ipak odredio niz mjera. Basfild mora da se pojavljuje na svim budućim ročištima, ne smije da posjeduje vatreno ili drugo opasno oružje, da konzumira alkohol ili ilegalne droge, da kontaktira navodne žrtve ili njihove porodice, da razgovara o slučaju sa svjedocima, niti da ima nenadziran kontakt sa bilo kojim maloljetnikom.

Putovanja su mu dozvoljena, ali uz obavezu da sudu prijavi adresu i da bude pod nadzorom predraspravne službe u Novom Meksiku.

Basfild se prvi put pojavio pred sudijom u srijedu, 14. januara, nakon što je optužen po dvije tačke za krivično djelo seksualnog kontakta sa maloljetnikom (dijete mlađe od 13 godina), kao i po jednoj tački za zlostavljanje djeteta. Prema navodima iz predmeta, optužbe se odnose na dvojicu jedanaestogodišnjih dječaka koje je upoznao na snimanju serije “The Cleaning Lady”.

Negira optužbe

Policija u Albukerkiju izdala je nalog za njegovo hapšenje 9. januara, nakon čega je pokrenuta potraga, a Basfild se policiji dobrovoljno predao 13. januara. Optužbe je više puta negirao i prije predaje objavio video-izjavu u kojoj tvrdi da su navodi lažni i da će se braniti.