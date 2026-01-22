Zlatna malina 2026: Odabrani su najgori filmovi godine

Objavljene su nominacije za Zlatnu malinu, a igrani filmovi “Snežana” i “Rat svjetova” na vrhu su liste sa po šest nominacija.
Uz “Snežanu” i “Rat svjetova”, parodijska dodjela nagrada – Zlatna malina, čiji članovi prepoznaju ono što smatraju najgorim filmovima svake godine, nominovala je “The Electric State”, “Hurry Up Tomorrow” i “Star Trek: Section 31” za najgori film.
U glumačkim kategorijama, Abel “The Weeknd” Tesfaje nominovan je za najgoreg glumca za svoju ulogu izmišljenog sebe u filmu “Hurry Up Tomorrow”, koji je ukupno dobio pet nominacija za Malinu.
Pjevač i tekstopisac će se takmičiti protiv Dejva Bautiste (“In the Lost Lands”), Ajs Kjuba (“War of the Worlds”), Skota Istvuda (“Alarum”) i Džareda Leta (“Tron: Ares”) za (ne)čast.
U međuvremenu, među nominovanima za najgoru glumicu nalaze se Arijana Debose (“Love Hurts”), Mila Jovović (“In the Lost Lands”), Natali Portman (“Fountain of Youth”), Rebel Vilson (“Bride Hard”) i Mišel Jeo (“Star Trek: Section 31”).
Još jedna značajna kategorija je najgora glumačka kombinacija, sa nominacijama koje uključuju sedam patuljaka iz igrane verzije “Snežane”; Džejmsa Kordena i Rijanu iz “Štrumpfova” iz 2025; Ajs Kjuba i njegovu Zoom kameru u “Ratu svjetova”; Roberta Denira kao Frenka i Vita u “The Alto Nights”; i The Weeknd-a i “njegov ogromni ego” u filmu “Hurry Up Tomorrow”.
Pobjednici 46. godišnje dodjele Malina biće objavljeni 14. marta.
Najgori film:
“The Electric State”
“Hurry Up Tomorrow”
“Snow White” (2025)
“Star Trek: Section 31”
“War of the Worlds” (2025)
Najgori glumac:
Dejv Bautista / “In the Lost Lands”
Ajs Kjub / “War of the Worlds”
Skot Istvud / “Alarum”
Džared Leto / “Tron: Ares”
Abel “The Weeknd” Tesfaje / “Hurry Up Tomorrow”.
Najgora glumica:
Arijana Debose / “Love Hurts”
Mila Jovović / “In the Lost Lands”
Natali Portman / “Fountain of Youth”
Rebel Vilson / “Bride Hard”
Mišel Jeo / “Star Trek: Section 31”.
Najgori rimejk/kopija/nastavak:
“I Know What You Did Last Summer” (2025)
“Five Nights at Freddy’s 2”
“Smurfs” (2025)
“Snow White” (2025)
“War of the Worlds” (2025).
Najgora sporedna glumica:
Ana Člamski / “Bride Hard”
Ema Horvat / “The Strangers: Chapter 2”
Skarlet Zouz Stalone / “Gunslingers”
Kejsi Rol / “Star Trek: Section 31”
Ajzis Valverde / “Alarum”.
Najgori sporedni glumac:
Svih sedam vještačkih patuljaka / “Snow White” (2025)
Nikolas Kejdž / “Gunslingers”
Stiven Dorf / “Bride Hard”
Greg Kinir / “Off the Grid”
Silvester Stalone / “Alarum”.