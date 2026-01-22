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Zlatna malina 2026: Odabrani su najgori filmovi godine

U međuvremenu, među nominovanima za najgoru glumicu nalaze se Arijana Debose

Objavljene su nominacije. Instagram

E. A. / CDM

22.1.2026

Objavljene su nominacije za Zlatnu malinu, a igrani filmovi “Snežana” i “Rat svjetova” na vrhu su liste sa po šest nominacija.

Uz “Snežanu” i “Rat svjetova”, parodijska dodjela nagrada – Zlatna malina, čiji članovi prepoznaju ono što smatraju najgorim filmovima svake godine, nominovala je “The Electric State”, “Hurry Up Tomorrow” i “Star Trek: Section 31” za najgori film.

U glumačkim kategorijama, Abel “The Weeknd” Tesfaje nominovan je za najgoreg glumca za svoju ulogu izmišljenog sebe u filmu “Hurry Up Tomorrow”, koji je ukupno dobio pet nominacija za Malinu.

Pjevač i tekstopisac će se takmičiti protiv Dejva Bautiste (“In the Lost Lands”), Ajs Kjuba (“War of the Worlds”), Skota Istvuda (“Alarum”) i Džareda Leta (“Tron: Ares”) za (ne)čast.


U međuvremenu, među nominovanima za najgoru glumicu nalaze se Arijana Debose (“Love Hurts”), Mila Jovović (“In the Lost Lands”), Natali Portman (“Fountain of Youth”), Rebel Vilson (“Bride Hard”) i Mišel Jeo (“Star Trek: Section 31”).

Još jedna značajna kategorija je najgora glumačka kombinacija, sa nominacijama koje uključuju sedam patuljaka iz igrane verzije “Snežane”; Džejmsa Kordena i Rijanu iz “Štrumpfova” iz 2025; Ajs Kjuba i njegovu Zoom kameru u “Ratu svjetova”; Roberta Denira kao Frenka i Vita u “The Alto Nights”; i The Weeknd-a i “njegov ogromni ego” u filmu “Hurry Up Tomorrow”.

Pobjednici 46. godišnje dodjele Malina biće objavljeni 14. marta.

Najgori film:

“The Electric State”

“Hurry Up Tomorrow”

“Snow White” (2025)

“Star Trek: Section 31”

“War of the Worlds” (2025)

Najgori glumac:

Dejv Bautista / “In the Lost Lands”

Ajs Kjub / “War of the Worlds”

Skot Istvud / “Alarum”

Džared Leto / “Tron: Ares”

Abel “The Weeknd” Tesfaje / “Hurry Up Tomorrow”.

Najgora glumica:

Arijana Debose / “Love Hurts”

Mila Jovović / “In the Lost Lands”

Natali Portman / “Fountain of Youth”

Rebel Vilson / “Bride Hard”

Mišel Jeo / “Star Trek: Section 31”.

Najgori rimejk/kopija/nastavak:

“I Know What You Did Last Summer” (2025)

“Five Nights at Freddy’s 2”

“Smurfs” (2025)

“Snow White” (2025)

“War of the Worlds” (2025).

Najgora sporedna glumica:

Ana Člamski / “Bride Hard”

Ema Horvat / “The Strangers: Chapter 2”

Skarlet Zouz Stalone / “Gunslingers”

Kejsi Rol / “Star Trek: Section 31”

Ajzis Valverde / “Alarum”.

Najgori sporedni glumac:

Svih sedam vještačkih patuljaka / “Snow White” (2025)

Nikolas Kejdž / “Gunslingers”

Stiven Dorf / “Bride Hard”

Greg Kinir / “Off the Grid”

Silvester Stalone / “Alarum”.

# FILMOVI
# ZLATNA MALINA
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