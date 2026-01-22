Zlatna malina 2026: Odabrani su najgori filmovi godine

Objavljene su nominacije za Zlatnu malinu, a igrani filmovi “Snežana” i “Rat svjetova” na vrhu su liste sa po šest nominacija.

Uz “Snežanu” i “Rat svjetova”, parodijska dodjela nagrada – Zlatna malina, čiji članovi prepoznaju ono što smatraju najgorim filmovima svake godine, nominovala je “The Electric State”, “Hurry Up Tomorrow” i “Star Trek: Section 31” za najgori film.

U glumačkim kategorijama, Abel “The Weeknd” Tesfaje nominovan je za najgoreg glumca za svoju ulogu izmišljenog sebe u filmu “Hurry Up Tomorrow”, koji je ukupno dobio pet nominacija za Malinu.

Pjevač i tekstopisac će se takmičiti protiv Dejva Bautiste (“In the Lost Lands”), Ajs Kjuba (“War of the Worlds”), Skota Istvuda (“Alarum”) i Džareda Leta (“Tron: Ares”) za (ne)čast.