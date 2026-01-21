Top pet serija s najboljim sezonama: Jeste li ih već pogledali

HBO se smatra jednom od najpouzdanijih televizijskih kuća. Upravo je ta mreža iznjedrila neke od najutjecajnijih serija u povijesti, od globalnih fenomena poput Obitelji Soprano do epskih spektakala kakav je Igra prijestolja. No, uz te naslove postoje i serije koje nikada nisu postale dio šire pop kulture, iako su po kvaliteti ravnopravne najvećim hitovima.

Od emotivno složenih obiteljskih priča poput Velike ljubavi do zahtjevnih političkih drama kao što je Pokaži mi heroja, HBO je godinama nudio serije koje su imale jasne autorske vizije, snažno pripovijedanje i vrhunske glumačke izvedbe. Mnoge od njih s vremenom su ostale u sjeni poznatijih naslova, iako su kroz cijelo prikazivanje zadržale visoku razinu kvalitete. Collider je izdvojio deset relativno zaboravljenih HBO-ovih serija koje nemaju nijednu lošu sezonu.

Preostali (The Leftovers, 2014. - 2017.)

Ova potresna drama bavi se temama gubitka, vjere i tuge te nudi emocionalno zahtjevno iskustvo koje je dugo ostalo nepravedno zanemareno.

Radnja prati šefa policije Kevina Garveyja (Justin Theroux) i njegovu zajednicu dok pokušavaju nastaviti živjeti nakon neobjašnjivog događaja u kojem je nestalo dva posto svjetske populacije.