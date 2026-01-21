Top pet serija s najboljim sezonama: Jeste li ih već pogledali

HBO se smatra jednom od najpouzdanijih televizijskih kuća. Upravo je ta mreža iznjedrila neke od najutjecajnijih serija u povijesti, od globalnih fenomena poput Obitelji Soprano do epskih spektakala kakav je Igra prijestolja. No, uz te naslove postoje i serije koje nikada nisu postale dio šire pop kulture, iako su po kvaliteti ravnopravne najvećim hitovima.
Od emotivno složenih obiteljskih priča poput Velike ljubavi do zahtjevnih političkih drama kao što je Pokaži mi heroja, HBO je godinama nudio serije koje su imale jasne autorske vizije, snažno pripovijedanje i vrhunske glumačke izvedbe. Mnoge od njih s vremenom su ostale u sjeni poznatijih naslova, iako su kroz cijelo prikazivanje zadržale visoku razinu kvalitete. Collider je izdvojio deset relativno zaboravljenih HBO-ovih serija koje nemaju nijednu lošu sezonu.
Preostali (The Leftovers, 2014. - 2017.)
Ova potresna drama bavi se temama gubitka, vjere i tuge te nudi emocionalno zahtjevno iskustvo koje je dugo ostalo nepravedno zanemareno.
Radnja prati šefa policije Kevina Garveyja (Justin Theroux) i njegovu zajednicu dok pokušavaju nastaviti živjeti nakon neobjašnjivog događaja u kojem je nestalo dva posto svjetske populacije.
Tijekom tri sezone Preostali su zadržali hrabro i nekonvencionalno pripovijedanje, uz iznimne glumačke izvedbe i tematsku dubinu kakva se rijetko viđa na televiziji. Iako su kritičari seriju redovito hvalili, nikada nije privukla masovniju publiku, zbog čega je ostala jedan od najpodcjenjenijih HBO-ovih naslova.
Carstvo poroka (Boardwalk Empire, 2010. - 2014.)
Smještena u Atlantic City u doba prohibicije 1920-ih, ova raskošno producirana kriminalistička saga prati uspon Enocha "Nuckyja" Thompsona (Steve Buscemi), političkog moćnika koji paralelno gradi carstvo organiziranog kriminala.
Kroz pet sezona serija isprepliće politiku, korupciju i podzemlje, oslanjajući se na vrhunsku glumu, snažan scenarij i impresivnu produkciju. Iako je osvojila brojne nagrade Emmy i bila iznimno cijenjena, s vremenom je ostala u sjeni popularnijih suvremenih serija, unatoč činjenici da nije imala nijednu slabiju sezonu.
Oz (1997. - 2003.)
Ova brutalna zatvorska drama bila je preteča moderne "ozbiljne televizije". Radnja je smještena u izmišljeni zatvor Oswald, poznat kao Oz, gdje se prati eksperimentalni odjel Emerald City, projekt zamišljen kao pokušaj humanije rehabilitacije zatvorenika.
Bez uljepšavanja i kompromisa, Oz prikazuje nasilje, borbu za moć i moralne dileme iza rešetaka. Tijekom šest sezona serija je neprestano provocirala i rušila dotadašnje televizijske konvencije, ali zbog ranog termina emitiranja nikada nije stekla široku popularnost, zbog čega je mlađim gledateljima danas uglavnom nepoznata.
Velika ljubav (Big Love, 2006. - 2011.)
Ova odvažna obiteljska drama smještena je u američku saveznu državu Utah i prati poligamnu obitelj koja živi dvostruki život. U središtu priče nalazi se muškarac s tri supruge i troje djece, koji pokušava održati privid normalnosti u zajednici koja ne tolerira takav način života.
Serija kroz pet sezona s mnogo empatije, humora i dramske snage obrađuje teme identiteta, vjere i obiteljskih odnosa. Iako nikada nije bila veliki hit, Velika ljubav zadržala je jasnu narativnu liniju i dosljednu kvalitetu, zbog čega danas djeluje svježije nego mnogi tada popularniji naslovi.
Carnivàle (2003. - 2005.)
Radnja ove mračne fantastične serije odvija se u Americi tijekom Velike depresije. Mladi bjegunac Ben Hawkins (Nick Stahl) pridružuje se putujućem karnevalu i postupno otkriva vlastite nadnaravne sposobnosti, dok se paralelno prati i uspon karizmatičnog, ali zlokobnog propovjednika Justina Crowea (Clancy Brown).
Iako je trajala samo dvije sezone i završila bez potpunog raspleta, serija se istaknula slojevitom mitologijom i upečatljivom atmosferom. Danas uživa status kultnog klasika među gledateljima koji cijene ambiciozne i nedovršene, ali iznimno kvalitetne projekte.