Objavljeni favoriti za Oskara uoči nominacija

Glasanje Akademije je završeno, a nominacije za Oskara biće objavljene danas, sa dva jaka ovogodišnja favorita: „Grešnici“ i „Jedna bitka za drugom“.

Očekuje se da će oba filma osvojiti desetak ili više nominacija, od glavne nagrade za najbolji film do najboljeg glumca, kao i u novoj kategoriji za najbolji kasting.

Prema nekim stručnjacima, ove dvije produkcije studija Warner Bros mogle bi da sruše rekord po broju nominacija od 14 za jedan film, koji drže „Sve o Evi“, „Titanik“ i „La La Land“.

Bio bi to trijumf za holivudski studio, koji je trenutno meta žestokih nadmetanja između Paramounta Skajdensa i Netfliksa.

Izuzetna godina

Warner Bros imao je izuzetnu godinu sa originalnim produkcijama, neuobičajenim u odnosu na ono što Holivud inače voli.

Očekuje se da će „Grešnici“, istorijska drama smještena u Ameriku 1930-ih za vrijeme segregacije i prohibicije, uz zvuke bluza i dodatak vampira, donijeti Majklu B. Džordanu nominaciju za najboljeg glumca. On tumači blizance gangstere koji namjeravaju da otvore ilegalni bar u kome se služi alkohol.

Očekuje se i da će film biti nominovan u mnoštvu kategorija, od scenarija do muzike.

Ako obori rekord po nominacijama, njegov reditelj Rajan Kugler mogao bi da dostigne „statističku stratosferu koju nijedan filmski autor nikada nije dosegao“, komentariše Klejton Dejvis, kolumnista časopisa “Variety”.