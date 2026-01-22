Objavljeni favoriti za Oskara uoči nominacija

Glasanje Akademije je završeno, a nominacije za Oskara biće objavljene danas, sa dva jaka ovogodišnja favorita: „Grešnici“ i „Jedna bitka za drugom“.
Očekuje se da će oba filma osvojiti desetak ili više nominacija, od glavne nagrade za najbolji film do najboljeg glumca, kao i u novoj kategoriji za najbolji kasting.
Prema nekim stručnjacima, ove dvije produkcije studija Warner Bros mogle bi da sruše rekord po broju nominacija od 14 za jedan film, koji drže „Sve o Evi“, „Titanik“ i „La La Land“.
Bio bi to trijumf za holivudski studio, koji je trenutno meta žestokih nadmetanja između Paramounta Skajdensa i Netfliksa.
Izuzetna godina
Warner Bros imao je izuzetnu godinu sa originalnim produkcijama, neuobičajenim u odnosu na ono što Holivud inače voli.
Očekuje se da će „Grešnici“, istorijska drama smještena u Ameriku 1930-ih za vrijeme segregacije i prohibicije, uz zvuke bluza i dodatak vampira, donijeti Majklu B. Džordanu nominaciju za najboljeg glumca. On tumači blizance gangstere koji namjeravaju da otvore ilegalni bar u kome se služi alkohol.
Očekuje se i da će film biti nominovan u mnoštvu kategorija, od scenarija do muzike.
Ako obori rekord po nominacijama, njegov reditelj Rajan Kugler mogao bi da dostigne „statističku stratosferu koju nijedan filmski autor nikada nije dosegao“, komentariše Klejton Dejvis, kolumnista časopisa “Variety”.
Ali ove sezone, bar zasad, „Jedna bitka za drugom“ Pola Tomasa Andersona dominira dodjelom nagrada.
Ova tragikomedija prikazuje bijelog rasistu, lovca na nekadašnje krajnje lijeve revolucionare.
Leonardo Dikaprio glumi bivšeg militanta čiji je um zamagljen marihuanom, koji mora da se uozbilji kako bi spasio svoju ćerku miješane rase. Glumac praktično ima zagarantovanu još jednu nominaciju za Oskara za najboljeg glumca – nagradu koju je već osvojio 2016. za film „Povratnik“.
Netfliks bi takođe trebalo da izađe na vrh, sa očekivanim nominacijama za film „Frankenštajn“ Giljerma del Tora, istorijsku dramu „Snovi na tračnicama“ o pionirima američkog Zapada i hit animiranu seriju „K-pop lovci na demone“.
Među ostalim filmovima koji su spremni za brojne nominacije je i „Hamnet“.
Ova tragedija, koja fiktivno istražuje tugu Agnes i Vilijama Šekspira nakon smrti njihovog sina, praktično garantuje Džesi Bakli nominaciju u kategoriji najbolje glumice za ulogu supruge britanskog dramatičara.
Očekuje se da će joj se, između ostalih, pridružiti Ema Stoun, zvijezda trilera „Bugonija“, i norveška glumica Renate Reinsve iz filma „Sentimentalne vrijednosti“.
Glavna kategorija
Ovaj norveški film jedan je od tri filma koji nisu na engleskom jeziku, a koji bi mogli biti nominovani u glavnoj kategoriji za najbolji film, osim što se takmiče i za najbolji međunarodni dugometražni film.
Ostala dva su dobitnici Zlatne palme u Kanu: „Jedan običan incident“, u režiji iranskog disidenta Džafara Panahija, koji predstavlja Francusku na dodjeli Oskara, i „Tajni agent“ brazilskog reditelja Klebera Mendonće Filja.
Očekuje se da će glumac Vagner Moura, koji glumi bivšeg akademika kog progone plaćeni ubice tokom brazilske diktature 1970-ih, biti nominovan uz Leonarda Dikaprija i Majkla B. Džordana za Oskara za najboljeg glumca.
Ipak, favorit u ovoj kategoriji ostaje Timote Šalame, nedavno nagrađen Zlatnim globusom i nagradom Critics’ Choice za ulogu nezasito ambicioznog igrača stonog tenisa u filmu „Marty Veličanstveni“.
Velika novost ove godine je da će direktori kastinga, po prvi put, biti nagrađeni Oskarom.
Ova nova kategorija donosi uzbuđenje oko toga šta će glasači cijeniti kada odaju počast njihovom radu, koji se obavlja mnogo prije same filmske produkcije.
„Da li je to moć privlačenja zvijezda? Kohezija glumačke ekipe? Otkrivanje novog talenta?“, pita se Dejvis.