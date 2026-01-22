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TIMOTI ŠALAME

Glumac srušio dva rekorda nominacijom za Oskara 2026.

Nominacija za ulogu u novom filmu Džoša Safdija donijela mu je čak dva rekorda

AP Photo/Chris Pizzello

E. A.

22.1.2026

Timoti Šalame (Timothee Chalamet), ove je godine nominacijom za Oscara za najboljeg glumca postavio zanimljiv rekord. 

Glumac iz filma Marty Supreme među favoritima je za osvajanje prvog Oscara, nakon što je ranije bio nominiran za uloge u filmovima Call Me by Your Name i A Complete Unknown.

Uloga u filmu Marty Supreme donijela mu je dva rekorda.

Nominacija za ulogu u novom filmu Džoša Safdija donijela mu je čak dva rekorda.

Postao je najmlađi glumac s trećom nominacijom za najboljeg glumca od vremena Marleona Branda 1954. godine. Uz to, sada je došao do tri nominacije u toj kategoriji, čime se svrstao uz imena poput Vila Smita, Hokina Fenixa, Gari Oldmana i Hamfrija Bogarta.

Šalame je postao i najmlađi glumac s osam filmova koji su bili nominirani za najbolji film. U dosadašnjoj filmografiji ima 22 dugometražna filma, a osam ih je konkuriralo u najvažnijoj kategoriji.

Ranije je izjavio da "teži veličini".

Iako je njegov govor na dodjeli SAG-a 2025., u kojem je rekao da "teži veličini", izazvao podijeljene reakcije, čini se da mladi glumac ide u smjeru koji je najavio.

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Najviše se ipak govori o filmu Sinners, koji je srušio dugogodišnji rekord. S čak 16 nominacija nadmašio je dosadašnje rekordere Titanic, La La Land i Sve o Evi, koji su imali po 14 nominacija, te postao film s najviše nominacija u povijesti Oscara. 

Film je donio i iznenađujuće nominacije za Vunmi Mosaku i Delroya Linda.

# OSKAR
# TIMOTI ŠALAME
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