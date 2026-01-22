Video / Glumci filma "Svadba" stigli u Sarajevo

U Sarajevu će biti upriličena svečana promocija dugometražnog igranog filma Svadba, u režiji i prema scenariju Igor Šeregija. Promocija s ekipom filma održava se u kino-dvorani CineStar Sarajevo, gdje se očekuje veliki broj gledalaca, s obzirom na izuzetno interesovanje publike i rekordnu prodaju ulaznica.

Film Svadba donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kćerka, studentica u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra. Ta vijest pokreće lanac porodičnih, političkih i društvenih zapleta, ispričanih kroz formu balkanskog anti-romantičnog filma, prožetog humorom, satirom i emocijom.

- Jako se malo snima komedija i zbog toga sam posebno sretan. Tema filma je, naravno, apsolutno u prvom planu. Treći važan faktor je i dobro odrađen marketing. Sve se nekako poklopilo. Ako publika bude zadovoljna – a kod nas već jeste – nema sretnijeg čovjeka od mene - rekao je Rene Bitorajac.

- Pa, znate šta, ne bih da vas plašim, ali od Sarajeva očekujemo najviše. Znamo da je humor ovdje, na neki način, rođen, tako da su naša očekivanja velika. Sada je na vama da nas ne razočarate - rekla je Anđelka Stević Žugić.