Holivud otkrio imena, ovo su nominovani za nagradu Oskar

Holivud je otkrio kandidate za nagradu Oskar 2026, a ceremonija, koju će voditi Konan O’Brajen, biće emitovana 15. marta na ABC-ju.
Glumac Luis Pulman i nominovana za Oskara Danijel Bruks pročitali su listu nominovanih koji konkurišu za najveća priznanja u filmskoj industriji.
Film “Sinners” zabilježio je rekordnih 16 nominacija, čime je nadmašio sve prethodne rekorde Akademije.
Slijedio ga je film “One Battle After Another”, oštra analiza radikalne politike, sa 13 nominacija. Ova dva filma su, zajedno sa filmovima “Frankenstein”, “Bugonia”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value”, “Train Dreams”, “F1” i “The Secret Agent” nominovana za najbolji film na 98. dodjeli Oskara 2026.
Najbolja glavna ženska uloga
Džesi Bakli, Hamnet
Rouz Berni, If I Had Legs I’d Kick You
Kejt Hadson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Ema Stoun, Bugonia.
Najbolja glavna muška uloga
Timoti Šalame, Marty Supreme
Leonardo Dikaprio, One Battle After Another
Itan Hok, Blue Moon
Majkl B. Džordan, Sinners
Vagner Moura, The Secret Agent.
Najbolja sporedna ženska uloga
El Fening, Sentimental Value
Inga Ibsdoter Lileas, Sentimental Value
Emi Medigan, Weapons
Vunmi Mosaku, Sinners
Tejana Tejlor, One Battle After Another.
Najbolja sporedna muška uloga
Benisio Del Toro, One Battle After Another
Džejkob Elordi, Frankenstein
Delroj Lindo, Sinners
Šon Pen, One Battle After Another
Stelan Skarsgard, Sentimental Value.
Najbolji režiser
Kloi Džao, Hamnet
Džoš Safdi, Marty Supreme
Pol Tomas Anderson, One Battle After Another
Joakim Trier, Sentimental Value
Rajan Kugler, Sinners.
Najbolji adaptirani scenario
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams.
Najbolji originalni scenario
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners.
Najbolja originalna pjesma
Dear Me iz Dajn Varen: Relentless
Golden iz KPop Demon Hunters
I Lied to You iz Sinners
Sweet Dreams of Joy iz Viva Verdi!
Train Dreams iz Train Dreams.
Najbolji film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams.
Najbolji kasting
Nina Gold i Lusi Amos, Hamnet
Dženifer Venditi, Marty Supreme
Kasandra Kulukundis, One Battle After Another
Gabrijel Domingez, The Secret Agent
Fransin Mejsler, Sinners.
Ove nominacije donose raznovrsnu selekciju hit filmova i zvijezda, od veteranih poput Leonarda Dikapria i Šona Pena do novih talenata kao što su Inga Ibsdoter Lileas i Tejana Tejlor. S obzirom na prethodne godine, trka za Oskara obećava napetu konkurenciju i iznenađenja do posljednjeg trenutka.