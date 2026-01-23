Holivud otkrio imena, ovo su nominovani za nagradu Oskar

Holivud je otkrio kandidate za nagradu Oskar 2026, a ceremonija, koju će voditi Konan O’Brajen, biće emitovana 15. marta na ABC-ju.

Glumac Luis Pulman i nominovana za Oskara Danijel Bruks pročitali su listu nominovanih koji konkurišu za najveća priznanja u filmskoj industriji.

Film “Sinners” zabilježio je rekordnih 16 nominacija, čime je nadmašio sve prethodne rekorde Akademije.

Slijedio ga je film “One Battle After Another”, oštra analiza radikalne politike, sa 13 nominacija. Ova dva filma su, zajedno sa filmovima “Frankenstein”, “Bugonia”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value”, “Train Dreams”, “F1” i “The Secret Agent” nominovana za najbolji film na 98. dodjeli Oskara 2026.

Najbolja glavna ženska uloga

Džesi Bakli, Hamnet

Rouz Berni, If I Had Legs I’d Kick You

Kejt Hadson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Ema Stoun, Bugonia.

Najbolja glavna muška uloga

Timoti Šalame, Marty Supreme

Leonardo Dikaprio, One Battle After Another

Itan Hok, Blue Moon

Majkl B. Džordan, Sinners

Vagner Moura, The Secret Agent.

Najbolja sporedna ženska uloga

El Fening, Sentimental Value

Inga Ibsdoter Lileas, Sentimental Value

Emi Medigan, Weapons

Vunmi Mosaku, Sinners

Tejana Tejlor, One Battle After Another.

Najbolja sporedna muška uloga

Benisio Del Toro, One Battle After Another

Džejkob Elordi, Frankenstein

Delroj Lindo, Sinners

Šon Pen, One Battle After Another

Stelan Skarsgard, Sentimental Value.

Najbolji režiser

Kloi Džao, Hamnet

Džoš Safdi, Marty Supreme

Pol Tomas Anderson, One Battle After Another

Joakim Trier, Sentimental Value

Rajan Kugler, Sinners.

Najbolji adaptirani scenario

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams.

Najbolji originalni scenario

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners.

Najbolja originalna pjesma

Dear Me iz Dajn Varen: Relentless

Golden iz KPop Demon Hunters

I Lied to You iz Sinners

Sweet Dreams of Joy iz Viva Verdi!

Train Dreams iz Train Dreams.

Najbolji film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams.

Najbolji kasting

Nina Gold i Lusi Amos, Hamnet

Dženifer Venditi, Marty Supreme

Kasandra Kulukundis, One Battle After Another

Gabrijel Domingez, The Secret Agent

Fransin Mejsler, Sinners.

Ove nominacije donose raznovrsnu selekciju hit filmova i zvijezda, od veteranih poput Leonarda Dikapria i Šona Pena do novih talenata kao što su Inga Ibsdoter Lileas i Tejana Tejlor. S obzirom na prethodne godine, trka za Oskara obećava napetu konkurenciju i iznenađenja do posljednjeg trenutka.